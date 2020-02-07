商號兼賣蔬果 要開免稅發票

高雄國稅局表示，開店的商號若要拓展服務客群，將自行生產的蔬果納入銷售項目，依照稅法規定，這類產品可以歸為免稅貨物，不必在售價中加徵營業稅，但出售時還是要依法開立免稅統一發票。

官員表示，營業人若以生鮮蔬菜、水果等產品為其銷售本業，依據《加值型及非加值型營業稅法》規定，屬於免稅貨物的範圍，如果是本身專賣生鮮蔬果的商號，可以免辦理稅籍登記，也免徵營業稅；但如果銷售生鮮蔬果及其他產品為兼營的營業項目，必須要額外開立免稅統一發票，而且應與普通應稅統一發票有所區隔。

官員表示，有些兼營業者認為開立應稅、免稅二種發票太麻煩，會主動放棄免稅資格，像旗山稽徵所就接到一位生活五金百貨業者諮詢，這位業者雖然兼賣生鮮蔬果，但因為銷售量不大，為避免錯誤開立應、免稅統一發票，因此打算申請放棄免稅。