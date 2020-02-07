抽換車牌逃稅 兩罰則上身

台中市地方稅務局表示，車輛使用牌照稅是認車又認牌，如果私下抽換自用車車牌，有可能會同時觸犯二種違規情況，無照上路先一罰，移用牌照再一罰。

官員指出，轄區內近期接獲一位李姓民眾的案例，他家中的自用小客車疏於定期檢測，經通知仍未理會，已經被監理機關駐銷牌照；然而李姓民眾在牌照註銷的情況下，還是私下抽換車牌，借他人名下的完稅牌照上路，在公路上警察查獲。

官員表示，這位李姓民眾抽換車牌上路的做法，在稅法上要罰的金額可不輕，首先是註銷車牌上路，除了要補稅之外，還要處以應納稅額二倍以下罰鍰，計稅方式是從車牌註銷日開始，補稅到被查獲違規上路當天，期間的使用牌照稅都要補繳並加罰。

官員表示，除了註銷之外，如果車輛已經報停、繳銷牌照，後續已經不用繳納使用牌照稅，但如果私下開車上路，被查獲仍會依上述罰則，補稅並加罰。