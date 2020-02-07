產創研發抵減 開始申請囉

台北國稅局提醒，《產業創新條例》研發抵減申請作業已經開始，營利事業想利用研發支出投資，抵減去年度的營利事業所得稅額，即日起可以開始向經濟部提出申請。

研發投資抵減優惠原訂於2019年底落日，不過因應去年產創條例修法，已經延長到2029年。

官員指出，依據產創條例第10條規定，公司或有限合夥事業等，如果最近三年內沒有嚴重違反環保、勞工或食安衛生相關法規的紀錄，投資於研究發展的支出，可以選擇二種方式抵減營所稅額，第一種是以當年度研發支出，直接抵減同一年度營所稅額，最高可抵減15％研發支出金額；第二種則是在支出金額10%限度內，從支出同一年度起，連續抵減三個年度的營所稅額。

官員表示，上述兩種抵減方式，只要擇定之後就不能再行變更，最高可以抵稅的額度，也不能超過營利事業當年度應納營所稅額30%。

企業不論想採哪種方式抵稅，都必須先向主管機關經濟部提出申請，官員表示，主管機關將會就研發計畫、相關憑證等，確認研發事實存在，申請期間從當年度營所稅結算申報前三個月開始，也就是說，每年5月申報營所稅的曆年制企業，2月起就可以開始提出申請。

官員表示，適用租稅優惠的支出，主要包括研發活動及專案支出二類，其中專案支出包括四種：專為用於研究發展所購買或使用的專用技術；專為研發所購買的專業性或特殊性資料庫、軟體程式及系統；委託國外大專校院或研究機構研究，或聘請國外大專校院專任教師或研究機構研究人員的費用；與國內、外公司共同研發支出。

安侯建業稅務部營運長張芷也提醒，去年產創條例修法後，新增智慧機械及5G設備的租稅優惠，相關投資支出同樣可以抵減營所稅額，這二項優惠同樣已經開放申請，提醒去年度已進行相關投資的企業，把握期間提出申請。