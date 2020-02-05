肺炎來襲！企業籲減稅 財政部：現行稅法已有紓困機制

武漢肺炎重創觀光旅遊業，台北市商業會今（5）日呼籲政府應主動減稅，給予業者紓困幫助。財政部賦稅署官員對此表示，2003年SARS疫情期間，都是以「補助」取代減稅，且現行稅法已有不少紓困機制。

政院近幾日密集討論武漢肺炎紓困振興方案，由於觀光業、旅遊業、交通運輸業等業者，受到疫情衝擊較大，加上先前陸客禁令影響，相關業者不斷呼籲政府加碼減稅，今日台北市商業會也再度向政府喊話。

不過賦稅署表示，是否減稅行政院還在討論中。不過站在財政部立場，參考當年《嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例》（簡稱SARS紓困特別條例）及相關子法，並未提供租稅優惠，都是以補貼方式辦理。

官員表示，相關業者提出的房屋稅、地價稅減免等租稅優惠，課徵時間都落後很多，實際上緩不濟急，且現行稅法中就已有紓困條款。

舉例來說，營業稅方面，若營業額下降，營業稅自然就會減少，若是屬於查定課徵的小規模營業人，稽徵機關也會配合實際營業狀況，來配合調減營業額。

至於營利事業所得稅，若企業這段期間經營虧損，也就沒有所得須課稅，即使政府提供租稅優惠也無法派上用場；反而是現今所得稅法第39條中，就有十年盈虧互抵規定，其實都已經有相對機制協助企業因應疫情衝擊。

依據所得稅法第39條規定，營利事業如符合「公司組織」、「會計帳冊簿據完備」、「虧損及申報年度均使用藍色申報書或經會計師查核簽證」及「如期申報營利事業所得稅」等四項要件，得就經稽徵機關核定的前十年內各期虧損，自本年純益額中扣除後，再行核課。