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口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

財政部：藥局販售實名制口罩 免開統一發票

2020-02-05 17:42經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

因應武漢肺炎疫情，口罩實名制明（6）日起上路。財政部今（5）日表示，由於健保特約藥局是接受政府委託，代售政府徵用口罩，收入全部結繳公庫，並未從中營利，因此這部分收入免課營業稅。換句話說，民眾明日起持健保卡前往健保藥局買口罩，將不會拿到統一發票。

賦稅署署長李慶華解釋，依據傳染病防治法第55條規定，中央流行疫情指揮中心成立期間，各該事業受各級政府機關委託，依規定價格代售徵用或配銷防疫物資，且出售收入全數交給政府結繳公庫的話，可免課營業稅，這部分有已於法有據。

另一方面，藥師是屬於從事專屬醫療服務的執行業務者，販售醫療用口罩，也可認定為從事專屬醫療服務，本就非屬營業稅課稅範圍。因此綜合前述原因，財政部今日特別做出解釋令，藥局販售實名制口罩可免開統一發票。

李慶華提醒，免開統一發票只限於銷售政府規定的實名制口罩，也就是必須持健保卡購買、限定「七天兩片」的口罩，若藥局販售其他藥品或非屬健保署徵用口罩，仍需開立發票。

有民眾可能提出疑問，日前在超商購買口罩有拿到發票，為何藥局就沒有？李慶華解釋，依傳染病防治法規定，超商代售口罩應也可免徵營業稅，但由於超商本身屬營利單位，銷售免稅商品，一樣也要開立免稅統一發票。

口罩健保卡營業稅

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