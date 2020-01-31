網路交易月營業額計算方式從6個月平均改當月計算

財政部今天發布最新解釋令，網路交易課稅起徵點每月銷售額的計算方式，從「最近6個月的銷售總額平均計算」，改為「按當月實際銷售額」來計算。考量部分網路銷售平台是採月結的方式，改月計算銷售額後，店家恐無法在當月達到起徵點後立即辦理稅籍登記，需至次月才登記，財政部放寬不罰。

財政部今天發布最新解釋令，網路交易課稅起徵點每月銷售額的計算方式，從「最近6個月的銷售總額平均計算」，改為「按當月實際銷售額」來計算。考量部分網路銷售平台是採月結的方式，改月計算銷售額後，店家恐無法在當月達到起徵點後立即辦理稅籍登記，需至次月才登記，財政部放寬不罰。記者沈婉玉／攝影 分享 facebook

依法個人以營利為目的，透過網路銷售貨物或勞務，月銷售額達營業稅起徵點時，銷售貨物者為8萬元、銷售勞務者為4萬元，應立即向國稅局申請稅籍登記。過去「每月銷售額」的認定，是以最近6個月的銷售總額平均計算。實體通路銷售貨物或勞務則無起徵點的規定，無論銷售額多寡都應辦理稅籍登記。

財政部表示，因近年網際網路普及，透過網路銷售貨物或勞務的情形日趨活絡，客觀環境已有不同，過去以6個月平均銷售額來計算的規定，衍生網路與實體通路銷售應辦理稅籍登記條件差異，屢為外界詬病。

財政部說明，法規要與時俱進並降低徵納雙方成本，因此網路交易每月銷售額的計算方式，改按當月實際銷售額來計算，以兼顧稽徵效率及租稅公平。

財政部表示，部分網路銷售業者交易特性須透過月底結算始得確定銷售額，出現月銷售額於月初或月中達營業稅起徵點，卻未於月初或月中即辦理稅籍登記，於次月月底前才申請稅籍登記的狀況。財政部表示，此種狀況不罰，給予申辦稅籍登記的緩衝期間，但營業稅要從達起徵點的當月開始計算，依實際交易資料查定銷售額及應納營業稅額。

財政部舉例，甲自109年2月1日起，透過網路銷售貨物，2月間銷售額3萬元，未達營業稅起徵點，得暫免向國稅局申請稅籍登記；3月1日至3月15日銷售額9萬元，已達營業稅起徵點）應即向國稅局申請稅籍登記。

如甲於109年4月30日前自行申請稅籍登記或經國稅局查獲依限補辦稅籍登記，國稅局就3月1日至辦理稅籍登記前銷售額予以補稅，免予處罰；若甲逾109年4月30日才補辦稅籍登記或經國稅局查獲者，國稅局就會補稅開罰。