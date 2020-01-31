賣方誤報土增稅率 限期更正適用優稅

台中市政府地方稅務局表示，不動產成交後，賣方要留意土地增值稅的節稅權益，如果這筆不動產原本就是自用住宅使用，但是申報土增稅時不小心依照一般用地稅率計算，只要在繳納期限屆滿之前向稅捐處更正，都還來得及適用優惠稅率。

官員指出，土地所有權人因買賣移轉土地，移轉時要同時試算土增稅並申報，隨後地方稅捐稽徵機關才會寄發土增稅稅單通知繳稅，如果賣方一開始申報的時候，原本以一般用地稅率申報土增稅，完成申報之後，才發現其實所出售的土地符合自用住宅用地要件，其實都還有機會更正。

官員表示，民眾如果在移轉申報當下錯誤申報，可在土增稅繳納期限最後一天前，通常是稅單寄發起算30日，向稽徵機關提出更正。