房租收入報稅 可扣43％成本

南區國稅局表示，房東出租店面、辦公室給企業時，租金收入並非全數都要課稅，可以運用部頒標準、核實申報二種方式認列必要耗損及費用，若以2019年最新標準來看，房東在今年5月報稅時，每100萬元收入中，至少可以扣除43萬元不必課稅，只有57萬元所得應稅。

官員指出，財政部每年都會公布固定資產租賃的必要耗損及費用標準，最新公布的2019年標準為租金收入的43％，與2018年一致，今年5月申報去年度綜合所得稅時就可以適用，通常會建議房東採網路申報，系統會自動幫這筆房租收入計算43％成本費用。

官員表示，如果不想用部頒標準設算費用，納稅人也可以自行提出單據核實申報，可以列舉的成本包括地價稅、裝潢修繕費用、購買成本等。然而不同成本的申報其實各有限制，像裝潢修繕費用，只能申報抵減當年度的租賃所得；購買成本方面，應保存原本購置的契約書，並且分50年攤提折舊；地價稅則相對單純。

官員表示，部頒費用標準及核實申報，只能擇一適用，通常如果年度修繕沒有花太多錢，採用部頒標準會比較有利。

另外還有一種情況，假設有企業承租一處店面，但是店面的屋主及土地地主是不同人，屋主、地主都同樣適用以上標準，申報減除各該年度財產租賃必要損耗及費用。