房租收入報稅 可扣43％成本
南區國稅局表示，房東出租店面、辦公室給企業時，租金收入並非全數都要課稅，可以運用部頒標準、核實申報二種方式認列必要耗損及費用，若以2019年最新標準來看，房東在今年5月報稅時，每100萬元收入中，至少可以扣除43萬元不必課稅，只有57萬元所得應稅。
官員指出，財政部每年都會公布固定資產租賃的必要耗損及費用標準，最新公布的2019年標準為租金收入的43％，與2018年一致，今年5月申報去年度綜合所得稅時就可以適用，通常會建議房東採網路申報，系統會自動幫這筆房租收入計算43％成本費用。
官員表示，如果不想用部頒標準設算費用，納稅人也可以自行提出單據核實申報，可以列舉的成本包括地價稅、裝潢修繕費用、購買成本等。然而不同成本的申報其實各有限制，像裝潢修繕費用，只能申報抵減當年度的租賃所得；購買成本方面，應保存原本購置的契約書，並且分50年攤提折舊；地價稅則相對單純。
官員表示，部頒費用標準及核實申報，只能擇一適用，通常如果年度修繕沒有花太多錢，採用部頒標準會比較有利。
另外還有一種情況，假設有企業承租一處店面，但是店面的屋主及土地地主是不同人，屋主、地主都同樣適用以上標準，申報減除各該年度財產租賃必要損耗及費用。
舉例而言，假設一位地主甲與其上房屋的屋主乙分別與企業丙訂定租賃契約，每年以土地租金100萬元、房屋租金200萬元收租；那麼地主甲就可以在申報綜合所得稅時，將土地租金收入扣除必要損耗及費用43萬元（100萬元*43％），只要列報租賃所得57萬元；屋主乙方面，可以將房屋租金收入200萬元扣除必要損耗及費用86萬元（200萬元*43％），列報租賃所得114萬元。
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