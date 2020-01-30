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武漢肺炎物資荒 對陸捐贈口罩三點注意

2020-01-30 19:58經濟日報 記者程士華／即時報導

因應武漢肺炎疫情爆發，資誠會計師段士良提醒，台商向中國大陸捐贈防疫資金或物資，須在節稅額度、捐贈對象等面向上，符合大陸企業所得稅法對於企業捐贈支出的規範，並且須注意實務捐贈的金額計算方式。

段士良表示，不少台商可能透過大陸的分公司，捐助防疫資金及物資援助防災，首先要注意的是捐贈的節稅額度，只有年度利潤總額12%以內的部分，才能在當年度計算應納稅所得額時扣除；超過年度利潤總額12%的部分，就必須要結轉到往後三年內扣除。

捐贈對象也有所限制，段士良指出，依據大陸稅法規定，只有對公益性社會組織、縣級以上政府及部門的捐贈符合規定，其中「公益性社會組織」的認定標準繁瑣，台商大陸子公司如果有意透過公益團體執行捐贈，務必要先詢問當地政府，確認受贈對象是否為合格可節稅的受贈對象。

面對武漢肺炎疫情，口罩成為重要防疫用品，段士良指出，若要採捐贈物資的做法，不論是將自產、委託加工或是直接購置貨物捐贈，在增值稅方面，都要視同銷售處理，按照市場價格計算，認定為增值稅銷項稅額。

段士良指出，在所得稅方面，大陸稅務機關認為，實物捐贈是企業將資產移轉給他方，概念上就像是先把貨品賣掉，再將整筆出售現金進行捐贈，這批贈品就要以市場上常見的公允價格為主，如果大陸子公司是直接購入口罩轉贈，基本上就是以買進的價格認列。

台商疫情武漢肺炎

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