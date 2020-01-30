北市三度蟬聯促參招商王 去年引資900億創新高

財政部促參司統計去年全年促參招商成績，共95件成功簽約，民間投資金額達1,745億元，創下歷年第三高紀錄。其中觀察六都表現，台北市在雙子星、信義行政中心等大案加持下，投資金額破900億元，創北市歷史新高，無懸念三度蟬聯六都招商王，二、三名則分別為台中市、高雄市。

促參司指出，去年促參簽約案件共95件，其中投資金額在50億以上的共有七件，最大案是台北市的雙子星案，投資金額477.48億元；其次則為交通部的高雄港第七貨櫃中心S1至S5碼頭及附屬設施案，吸引363.75億元投資；第三大案則為台北市信義行政中心設定地上權案，共270.65億元。

前三大案中，就有兩案是台北市案件，大幅挹注北市促參招商成績。促參司表示，觀察六都表現，台北市投資金額合計約913.75億元，奪下全國招商王寶座。而據北市財政局表示，投資額也創下北市歷年新高。

除了台北市外，台中市去年表現也堪稱亮眼，全年民間投資金額達84.32億元，從前年在六都中排名墊底，一舉在去年躍升為六都亞軍，同樣也是因為大案挹注，光是好市多台中二店設定地上權案，金額就高達78億元。

高雄市排名則略為下滑，從前年的亞軍下滑到季軍，金額僅76.59億元，其最大案為高雄成功路漢神百貨對面商業區地上權案，就占了54.3億元。

中央政府方面，交通部共有15案簽約，投資金額為508.58億元，再度奪下中央機關的招商王寶座。其次則為經濟部77.95億元、財政部20.24億元。