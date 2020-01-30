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包租代管業6月底前未經許可登記 最高罰20萬元

2020-01-30 15:19經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

為維護房東房客權益，內政部今（30）日發布「租賃住宅服務業業務檢查及非法經營包租代管業務查處注意事項」，各地方政府將優先查處非法、被檢舉違規或發生爭議的業者；此外，租賃專法施行後兩年的營業緩衝期，將於今（2020）年6月26日屆滿，屆時業者若未經許可登記，最高可處20萬元罰鍰。

內政部表示，2018年6月27日施行的租賃專法，已建立包租代管專業服務制度，為確保業者服務品質，這次發布的查處注意事項有四重點。首先，各直轄市或縣(市)政府得組成業務檢查小組執行查處作業，必要時得請租賃住宅服務業公會協力辦理。

第二，優先查處非法、被檢舉違規或發生爭議的業者。第三，針對包租代管業應遵循的業務責任進行檢查。第四，包租代管業者應提供執業紀錄文件供主管機關查核，且不得規避、妨礙或拒絕業務檢查。

內政部指出，租賃專法施行前已經營包租代管的業者，在租賃專法2018年6月27日施行後，有兩年營業緩衝期，今年6月26日緩衝期屆滿後，如仍未完成租賃住宅服務業許可登記，且繼續經營包租代管業務，即屬非法經營包租代管業務，最高可處20萬元罰鍰。

內政部特別提醒業者，若尚未取得登記證，應儘速洽所在地直轄市、縣（市）政府申請租賃住宅服務業許可登記，以保障合法經營的權益。至於已許可登記的業者，如有規避、妨礙、拒絕業務檢查，或違反業務責任，最高可處5萬元罰鍰。

內政部強調，房東透過合法業者提供包租代管服務，除能免除繁雜租屋事務外，還能享有租金收入所得稅等優惠，有興趣的民眾，可至「內政部租賃住宅服務業資訊系統」(https://resim.land.moi.gov.tw/Rentquery/Pgp_1_1_1q)查詢合法業者資訊；或至內政部地政司網站「租賃條例專區」（https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89）瀏覽查詢相關規範。

內政部房東所得稅

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