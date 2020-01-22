財政部「棍子」說　藍抨擊心中無人民

國民黨市議會黨團針對財政部拿「棍子」要減少台中市的統籌分配款，痛批中央只看顏色、不顧人民。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「輕稅減政，何錯之有？」台中市政府新年度地價稅平均調降2成以上，財政部以此為由，揚言「拿出棍子」有意減少統籌分配款，國民黨市議會黨團22日召開記者會，抨擊中央未考慮過半民眾投給蔡英文，竟然只為打擊藍營市民，還想採懲罰性手段減少台中財源、排擠台中各項經費，直指「心中還有百姓嗎？」

上繳年逾千億元

財政部日前的「棍子說」，引起國民黨議員的不滿。市議員楊正中指出，台中市上繳中央的稅款，自104年至108年，從1140億元逐年成長至1596億元；但每年從中央取回的統籌分配款，僅236至285億元。即使加上其他一般補助款，台中市一年貢獻中央高達千億元，中央拿了台中市民這種稅款，「還想拿棍子伺候？」

后里區議員陳本添不平的說，「別人炒房地產，干平民百姓何事？」后里區因舉辦世界花博，增加各項建設，公告地價大幅上漲5成，陳本添舉例，有民眾只有老家自己的一塊地，一年要交20多萬元的地價稅，抱怨這塊土地過幾年等於是就是被政府拿走了。

看顏色給分配款？

市議員陳政顯、張廖乃綸、黃馨慧、冉齡軒等人則指出，地價稅是所有擁有房子的人都要課徵，與不動產炒作無關。地價稅調漲後，很多屋主反而轉嫁提高租金，帶動物價上漲。市長盧秀燕調降公告地價，讓地價稅趨於合理，多數人民可以負擔。中央卻提出「棍子說」要修理台中市，排擠台中市各項建設與托老、托幼的經費。

國民黨團現場議員抨擊，台中市投票給蔡英文的選半大幅過半，中央官員拿的薪水都是地方上繳的稅，只因盧秀燕是藍營市長，就厚此薄彼，以減少統籌分配款排擠市府各項建設、社服預算，這種只看顏色厚此薄彼的作法，心中有人民嗎？

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