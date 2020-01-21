財政部今年施政重點：結構調整、稅基擴大、稅政革新

財政部召開新春記者會，財長蘇建榮表示，今年施政重點在結構調整、稅基擴大及稅政革新，包括推動數位稅制，大數據及AI運用等，希望提高消費稅的稅收，拉近與所得稅的距離，調整我國偏重所得稅的結構。這些改革都不是短期內可完成，但很重要；不一定要調整稅制，透過稅基的擴大與稅政革新，一樣可以達到賦稅公平的目標。

蘇建榮表示，賦稅公平有垂直公平與水平公平，如果沒有水平公平，談垂直公平就沒有意義，所以重點是稅基擴大，目前財政部也正積極推動。

在數位經濟下，蘇建榮指出，財政部會利用大數據，有效掌握地下經濟，導入AI技術建立數位稅政等，讓稅基進一步擴大，具體措施包括跨境電商稅制，網路銷售行為的有效查核等。目前我國稅制結構是所得稅占50%、消費稅占35%，財產稅只有5%多，但國際上所得稅與消費稅的貢獻是差不多的，透過稅基擴大也可以提高消費稅的比重，不一定要改變稅制。

去年我國實質減債，債務占GDP的比重是98年以來最低，不過，蔡總統競選期間提出的大南方計畫、各項交通建設及社福支出等，恐需舉債支應，使減債計畫泡湯。蘇建榮表示，上述施政規劃尚無具體計畫，也無從評估未來支出，未來相關計畫推動時，會依據財政紀律法、納保法等，遵循稅式支出、減稅需訂時限等相關原則，提出建議。

蘇建榮強調，開源節流就可以減債，減債不只是財政部的功勞，是各部會共同開源節流的成果。面對國際經濟情勢的不確定性，目前盡量在現有的財源及支出下，持續開源節流，希望能夠透過穩健的稅收，讓政府有適度財源去建設，創造更多財政能量來因應未來的需求，增加非常時期的財政能量，「有多餘的錢就去還債，能減少舉債就減少舉債」。

另外，因應行動網路潮流並提供民眾更多元的查調服務，免除使用讀卡機的困擾，今年綜所稅網路申報將新增台灣行動身分識別服務（TAIWAN FidO），以自然人憑證完成綁定行動裝置（手機或平板）後，就可使用行動裝置進行身分認證。今年也將與四大超商合作，讓民眾可透過超商多媒體事務機（KIOSK）取得「查詢碼」，以上網下載所得及扣除額資料。