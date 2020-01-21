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砍補助款？中市：沒收到公文 別恫嚇地方

2020-01-21 00:18聯合報 記者洪敬浤林宛諭／連線報導

台中市明年度公告地價大降兩成，公告現值也下修。圖／台中市新聞局提供
台中市明年度公告地價大降兩成，公告現值也下修。圖／台中市新聞局提供
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台中市調降公告地價與公告現值，尤其公告地價平均調降兩成，讓財政部長蘇建榮放話要砍台中的補助款。台中市財政局長羅仙法表示，中央曾承諾獲配稅款不會減少，在沒收到正式公文前，他認為這些談話虛張聲勢，恫嚇地方政府。

台中市公告地價在一○五年度大幅調漲，造成地價稅暴漲，引發民怨。台中市長盧秀燕承諾公告地價反映民意，台中市地價評議委員會去年底決議，土地公告現值平均下跌百分之零點九八，公告地價平均調降百分之廿點零六。

羅仙法表示，台中市每年上繳中央的國稅約一千五百億元，從中央領到的補助款約六○三億餘元，其中三百卅億是建設計畫補助款，剩下的獲配稅款包含統籌款、一般與專案補助款，中央曾經承諾獲配稅款只會增加不會減少，財政部應該不會違背承諾。

彰縣府表示，彰化公告地價採漸進平穩調整，整體相較一○七年微調高百分之一點五五；公告土地現值則適時合理反映市價行情，整體較去年微調高百分之零點八，並沒有不調。

房屋現值方面，彰化縣從民國七十二年至今卅多年都沒有調漲過房屋現值，不動產評價委員會去年八月召開，因近年台灣總體經濟環境未顯著成長，在考量不動產市場價格各區域波動並無一致、縣民生活負擔、並衡量租稅收入與公平正義後，決議一○九年至一一一年房屋稅連續三年不調漲。

台中市

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