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中火燃氣機組環評過關…盧秀燕不能接受 林明溱怒嗆中央

中市大降公告地價 財長拿棍…補助恐遭砍

2020-01-21 00:15聯合報 記者沈婉玉／台北報導

財政部長蘇建榮呼籲地方政府應維持租稅合理性。記者侯永全／攝影
財政部長蘇建榮呼籲地方政府應維持租稅合理性。記者侯永全／攝影
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針對台中市今年公告地價大降逾兩成，彰化及金門卅五年不調房屋構造標準單價，財政部長蘇建榮昨天呼籲地方政府應維持租稅合理性，對於負債又減稅大放送的縣市，他直言財政部「當然要拿棍子出來！」未來將在財政績效考核上扣分，恐影響中央對地方的補助款。

公告地價、公告土地現值分別為課徵地價稅與土地增值稅的參考依據（稅基）；房屋標準價格則是房屋稅的稅基。高房價是民怨之首，近期不少地方政府卻透過調整房地稅基，減少房地持有稅，包括台北及台南降單一自住房屋稅；台中公告地價與公告現值雙降。

蘇建榮昨在新春記者會上表示，房地稅是地方政府主要財源，對財政健全影響很大，評定地價應符合施政需求及市場現況，適度維持租稅合理性；房屋稅稅基則應反映地方建設對民眾獲益的程度，「該調整就要適當調整」，以達到租稅公平。

針對台中市與市價走勢相反大降公告地價，蘇建榮說，估算台中市此次調降將導致財政收支短少十億至廿億元，若短少財源需增加舉債使財政惡化，影響施政績效，未來會受到民眾檢驗。至於有些縣市例如彰化縣，卅五年不調房屋構造標準單價，也應適時調整。

蘇建榮表示，若地方政府因減稅造成財政困難，中央將祭出「棍子」，明年可獲得的中央補助款將因「財政努力」考評不佳而減少；另一方面，如因減稅、收入減少進而舉債，導致債務比率偏高，若到達預警程度，就會依地方政府債務分級管理制度進行控管。

不過，財政部以擔心影響地方政府財政穩健為由反對調降房地稅，但印花稅也是地方重要財政來源，去年行政院不顧地方縣市反對執意廢除印花稅，難道就不擔心影響地方的財政健全？蘇建榮則表示，配合行政院的施政目標及期程，印花稅將納入通盤考量。過去財政部強調，印花稅若廢止，稅收中央將全額補足。

台中市行政院債務

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