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地方若減稅減過頭 財長：中央將祭棍子 砍統籌款

2020-01-20 14:41經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

台中市政府今年大幅調低公告地價兩成，預計有94%地價稅納稅人受惠。財政部長蘇建榮今（20）日表示，若地方政府因為減稅造成財政困難，中央將祭出「棍子」，明年可獲得的一般補助款、統籌分配稅款，將會因考評表現不佳而減少。

蘇建榮表示，目前財政部國庫署針對地方財政有一套考評機制，其中「財政努力」就是評分項目之一。

蘇建榮強調，地方政府在考量調整公告地價時，應該要衡量市場價值，並考慮自身財政狀況，否則若影響財政穩健，造成稅收短少甚至需要舉債，最終產生的政治效應，都會被民眾檢驗。

不僅如此，國庫署持續進行債務控管，長債比超過一定程度，就會落入更嚴格的分級管理，財政部會密切注意地方財政狀況。

蘇建榮表示，財政努力是每年都有的評比指標，依據統籌分配稅款分配辦法，會反映在隔年的統籌款，也會影響一般補助款。若地方財政不努力，「中央當然要拿出棍子。」

國庫署副署長顏春蘭則表示，近期在地方財政聯繫會報中，也已經提醒台中市政府，雖然地價稅屬於自主財源，但仍要以財政穩健為原則，才能有富足永續的施政財源，台中市政府代表也表示知悉，中央會持續跟地方政府溝通。

除地價稅外，房屋稅也是地方重要財源，蘇建榮也特別呼籲，該調整評定現值的時候，就要調整，像是彰化縣政府持續凍漲，希望能夠適時調整，才能反映出實質影響。

財政部地方政府地價稅

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