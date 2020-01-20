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中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

地方政府年關資金來了 中央統籌分配稅款明撥付

2020-01-20 11:01經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

財政部今天表示，108年度中央統籌分配稅款實徵數較原預估多出的部分 ，有86.3億元可供分配地方政府，預計明天撥款，將可紓解地方政府年關資金需求。

據108年度（含預算整理期間）中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數台幣2,894.5億元，與107年度比較增加約82.9億元，

其中來自國稅部分，所得稅及營業稅較107年度分別增加74.4億元及11億元，貨物稅則較107年度減少3億元，至納入中央統籌分配稅款屬地方稅之土地增值稅則較107年度增加0.6億元。

財政部指出，去年度中央統籌分配稅款原估收入數為2,802.9億元，依執行結果，年度實徵數較原估收入數多91.6億元，其中屬普通統籌分配稅86.3億元部分，可供分配直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）分別為55億元、24億元及7.3億元。

財政部進一步表示，中央統籌分配稅款依財政收支劃分法第16條之1規定 ，各地方政府應就分得部分列為稅課收入，與以中央財源分配地方政府之補助款尚有不同，故上列分配數非屬中央的額外給予。這些分配金額預計於1月21日全數撥付地方政府，對於各級地方政府年關資金調度將有所助益。

地方政府稅款

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