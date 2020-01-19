環境信託不修法 環團：搞大才有救？

陳瑞賓選後在臉書上感嘆，多年下來遇到的政府官員都說：要搞大成社會關注的事情，他們才有辦法做事。(Photo by 陳瑞賓臉書) 分享 facebook 「環境信託十幾年未修法，與其說生氣，不如說沮喪！」台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓選後在臉書上感嘆，公益信託的稅制不合理，使得從事環境信託的環保團體，都面臨被課以重稅的情形，多年下來遇到的政府官員都說：要搞大成社會關注的事情，他們才有辦法做事。陳瑞賓質問，這不是鼓勵民粹是什麼？

課重稅三大不合理

台灣環境資訊協會指出，環境（公益）信託是以環境公益為主要目的的信託，將自然資產交付環境信託的精神在於：無論管理環境基地的人是誰、是死是活，也不論守護棲地的組織是否因為經費不足而倒閉，自然環境都可以「永久」被保存，讓想要守護的自然環境不會落入開發或是所託非人的窘境。

「當前的環境信託有3大不合理之處！」環境資訊協會指出，現今稅法認可的公益信託，受託人必須是銀行（信託業），才會有合理的賦稅制度以及優惠，但銀行雖善於金融，卻對棲地管理一竅不通，而具有專業的民眾或環保團體若從事環境信託，被課的稅竟比照私益信託。

第一，地主捐地成立環境信託，要被課贈與稅；第二，專業組織籌募棲地管理費，要被課20%的所得稅；第三，捐款人捐錢支持環境保護公益信託，也要被課贈與稅。環境資訊協會表示，由於稅制的諸多不合理，使得台灣的環境信託目前僅新竹「自然谷」一例。

綠營選後不一樣

陳瑞賓表示，他們對此已經努力了10多年，在前立委田秋堇、現任立法陳曼麗、余宛如、王榮璋、黃國昌等人的前後支持下，總算突破公益信託修法，黨團協商也已逐條審查完畢，進入二讀，卻在財團壓力下卡關，得在第10屆立法院重新來過。

「民進黨選前告訴我，如果選後立委沒過半，要尊重新的民意，因此不修法。」陳瑞賓表示，結果民進黨選後卻又說，得跟在野黨大戰拖了很久的2020國家政府總預算，所以沒空修法。

不搞大無法做事？

陳瑞賓坦言，多年下來他循著正常管道，從科長、局處首長、部會首長一路溝通上去，甚至在NGO環境會議裏見小英總統，每個人都告訴他：「如果沒把事情搞大成社會關注的事情，他們做不了事。」民進黨立委說，不搞大沒有機會去跟黨團凹排程。部會首長說，若不搞大，面對財政部他們永遠矮一截。

不過生態綠公司負責人徐文彥指出，「搞大」的意思不見得是新聞事件的大，而是法案關係人或受益人規模的擴大。在保守的政治思維裡，儘管陳舊法規需要調適，但他們會認為倘若關係人不夠多，就是為「個案」修法，那排序上就會在後面。

徐文彥問，目前直接關係人可能只有台灣環境資訊協會，是否還有其他潛在受益人？陳瑞賓回應，他曾找了信託業同業公會等團體談合作，並且準備再開新「個案」。

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