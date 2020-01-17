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寵物也要跟上新年瘋！蝦皮推出「汪喵寶貝迎新春」活動

2020-01-17 08:49經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

現代人多將毛孩視為家中的一份子，隨著農曆新年到來，當然也不能少了毛小孩那一份。看好毛孩新年商機，蝦皮購物至推出1月31日前「汪喵寶貝迎新春」活動，毛孩走春周邊、寵物專屬年菜等商品，祭出最低五折起優惠，滿額再折150元。

根據台灣寵物行業白皮書2019年版中指出，台灣寵物產業規模已達500億台幣，財政部統計寵物產業銷售額10年內更成長近50%，顯見寵物商機潛力無窮。蝦皮也觀察發現，自去年底開始，站上「寵物年菜」關鍵字熱搜度成長近2倍，「寵物新衣」等關鍵字搜尋量也飆出約70%的成長量。

寵物商機逐年攀升，助益蝦皮業績表現。蝦皮指出，站上不僅「寵物飼料」、「玩具」等商品訂單數逐年增加，「零食罐罐」、「貓砂」、「尿布墊」等高重量、搬運不易且需定期補貨的品項，在電商平台的銷售成長尤為明顯，2019年相關品項訂單較前年皆成長超過50%。

寵物鮮食商機崛起，不少飼主想趁著新年幫家裡的毛孩們加菜，讓毛孩一同參與圍爐。蝦皮表示，越來越多民眾家裡是「貓狗多元成家」，要為不同毛孩準備適合的食物，就足夠令飼主煩惱不已，因此市面上也出現不少為毛孩精製的年菜禮盒，更有許多貓狗可以共食的鮮食，部分產品甚至連小鼠、小兔等毛孩都能一起享用。

此外，蝦皮購物更觀察到，消費者超愛在IG曬寵照，為了讓自家毛孩不落人後，紛紛購入可愛的衣物配件幫毛孩「搏版面」。隨著年節將近，造型毛孩窩、服飾配件等讓毛孩萌上加萌的產品成為絕佳入鏡首選，其中「寵物衣物」更在近一個月內創下成長近2倍的成績。

另，農曆年節許多人規劃返鄉過年、出遊走春，蝦皮亦精選外出必備車內寵物安全座椅、抗菌濕紙巾，以及寵物太空包、或寵物推車，活動專區更可享滿1,500元現折150元折扣碼。過年一定要有的新年唐裝及舞龍舞獅寵物衣，讓毛孩們一秒成為最喜氣洋洋的年味寶貝。

蝦皮購物推出「汪喵寶貝迎新春」活動，毛孩走春必備周邊、寵物專屬年菜一應俱全。圖／...
蝦皮購物推出「汪喵寶貝迎新春」活動，毛孩走春必備周邊、寵物專屬年菜一應俱全。圖／蝦皮提供
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寵物年菜

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