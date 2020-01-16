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內外有別！ 台北當代藝博會僅4家國內畫廊獲免營業稅

2020-01-16 12:36經濟日報 記者徐碧華／即時報導

今年第一檔藝術博覽會「台北當代藝術博覽會」明（17）日開展，去年文化部宣布藝博會的藝術品交易可以免營業稅，結果呢？今年消費者能占到便宜？文化部官員說，該場藝博會只有四家畫廊獲免營業稅，四家都是國內業者。委員們確認了審查「內外有別」的審查原則，只有國內的畫廊才給稅負減免，國外的畫廊不是獎勵的對象，不予減免。

原以為在台灣舉辦的藝博會其場內的藝術品交易都可以免徵營業稅，消費者不必多付5%的錢，實際上不是這樣的。文化部官員指出，策展人不是藝術品的代理，不能來申請免稅，文化部受理對象是賣出作品的畫廊。所以，同一場藝博會中，有的藝術品交易可以免稅，有的不能免稅，消費者交易時要先問清楚。

以台北當代藝博會來說，官員指出，只准了四家畫廊可以免徵營業稅，「因為只有四家來申請免稅。」沒有來申請的，不可以免稅。「免稅不是主動給的。」另外，只受理國內畫廊申請，香港來的畫廊、外國來的畫廊都不受理。「只有國內業者才是獎勵的對象。」

換句話說，香港畫廊爭取了半天，並沒有拿到免稅的獎勵。

不過，官員暗示了個取巧的方法，官員表示，如果香港的畫廊把藝術品委託國內的畫廊代理，總之，只要藝術品是由國內申請到免稅的畫廊銷售出去的，都可以免稅。

另外，文化部還很貼心的給了「擴大藝術品展覽銷售免徵營業稅的適用機制」。官員解釋，藝博會展期通常只有三到四天，買家不一定立刻可以下決定，甚至協商交易價格也需要時間，所以，買家在展覽期間下訂、簽署購買意向書，展後完成交易也都可免徵藝術品營業稅。「意向書一定要在展覽期間簽，過了展期再補的不算。」

多久後交易可以免？官員指出，展後一年才交易也可以算，但展覽期間簽了意向書才認。

免稅營業稅文化部

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