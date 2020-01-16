書籍出版免稅5% 盤商、書店、平台通路都受益

書籍出版業減免5%營業稅漸趨明朗，出版相關環節業者都樂見其成。讀墨電子書表示，出版產業是一條鏈，若免出版社稅，對他們平台通路也有助；中華漫畫出版同業協進會秘書長高世樁說，出版社、盤商、書店及其他平台通路環環相扣，出版社受惠，其他環節也能受惠。

讀墨表示，台灣產品的稅是內含，一般通路每賣一本書，都要繳5%的加值型營業稅給國庫，未來如果免繳此稅，對通路自然有益。不過過程中因仍有其他的稅及成本，估計最後可省2%，通路本身的營業稅自然也仍得繳。

讀墨說，書籍免稅對讀墨這樣的通路來說，可省的稅還是小事，最重要是書總算可比照報紙、雜誌等一起免稅，這才有面對文化產品的一致性。過去讀墨為了釐清產品究竟是書或雜誌，常費盡思量，比如一本別冊若定義為書，就得另交5%加值型營業稅；若是雜誌，就可依營業稅法免稅。往後若書都比照雜誌，通路也可免認定的煩惱。

誠品書店協理武慧芳說，只要是有助創作者、出版業發展的法規，書店等通路都很樂見，希望此事能幫助出版業體質提昇。但她認為，最重要的還是要鼓勵全民閱讀風氣，希望文化部能繼續推廣閱讀。