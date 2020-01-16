書籍出版免稅5%草案 漫畫、電子書也納入

書籍出版業爭取減免5%營業稅多時，文化部去年啟動修正相關辦法，財政部去年中表示對漫畫、電子書等是否也納入免稅尚無共識。文化部人文及出版司日前說，漫畫、電子書等都是書，已與財政部達成基本共識，相關草案已於去年底送給財政部，還在做文字上的修飾。

根據行政院主計處「中華民國行業標準分類」，平面及網路數位型態的新聞、雜誌、報紙都是出版業，但營業稅法規定，僅報社及雜誌社可免徵營業稅，原因是可提升文化及教育水準。書籍出版業者表示，早年書市好，書籍出版業才沒被列免稅，近10年書市越趨蕭條，書籍早該比照報紙、雜誌，為此已爭取多年。

文化部去年起研擬修改相關法條，考量營業稅法修改費時，朝修訂文化部主管「文化藝術獎助條例」下的「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」進行，將書籍納入免稅範圍。經多次諮詢相關業者，並與財政部來回討論，草案去年12月已送財政部。文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，該草案已與財政部有基本共識，等到財政部回函確定，就可再繼續法制程序。

出版業免稅案一直是立法院教育及文化委員會質詢焦點，去年中財政部代表在會中表示，書籍出版應考量到何種範圍，比如是否納入漫畫書、電子書等，內部討論意見不一，仍在研議未取得共識。陳瑩芳說，經與財政部長期討論，已達成基本共識，書籍出版定義囊括各類型的紙本書和電子書，漫畫當然也在內。

陳瑩芳說，草案雖仍要與財政部磋商，基本上已有共識，財政部現在還在做文字修飾。等回應後確定一切細節，文化部就可預告該辦法。