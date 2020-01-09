《產業創新條例》子法規公布 資誠：優惠有望一魚多吃

資誠會計師林巨峯今（9）日表示，隨著《產業創新條例》未分配盈餘投資抵減子法規公布，已經確定這項租稅優惠可以同時與境外資金匯回專法、智慧機械及5G支出投資抵減併用，企業有機會採一魚多吃的形式適用租稅優惠。

隨著《產業創新條例》第23-3條子法規《實質投資適用未分配盈餘稅基減除及申請退稅辦法》發布後，林巨峯指出，子法規揭示了兩大亮點：第一，實質投資支出日期追溯自2019年1月1日起適用，與同5G投資優惠相同；第二、實質投資證明文件免提示董事會或股東會決議。

針對子法規內容，林巨峯認為有五大適用重點，首先實質投資以資本支出、取得所有權及帳列相關資產為認列原則，譬如承租辦公營業場所、土地，如果實際上未取得建物所有權，恐怕難符合減除要件，購買技術也是同樣的情況，恐怕不能認列。

其次，林巨峯認為，企業若有長程投資案件，考量需於盈餘發生年度次年起三年內完成實質投資支出，可評估分期或個別建製投資案的可行性，並以工程明細表、驗收報告、付款證明等相關文件，佐證投資完成，把握3年之適用期限，且可以將數年度盈餘運用於同一投資案。

林巨峯表示，第三個重點，在於租賃業可以不受「3年內出租建物、設備應補稅加息」的限制 ，辦法當中規定，企業若將在年內將建築物、軟硬體設備或技術轉借、出租等或變更原使用目的非供自行生產或營業用部分，應向稅捐稽徵機關補繳稅款並加計利息，不過租賃、物流、倉儲等行對不受限制，不過也建議主管機關財政部，應釐清這項鬆邦要以個案申請宜。

第四個重點是可減除的未分配盈餘數額，林巨峯表示，依《所得稅法》第66條之9的規定計算，企業若有以前年度依規定限制的盈餘，在限制原因消滅且未作分配時，應併同限制原因消滅年度的未分配盈餘計算，故此部分亦可做為實質投資的稅基減除。

林巨峯表示，第五個重點在於，未分配盈餘投資抵減子法規公布，已經確定這項租稅優惠可以同時與境外資金匯回專法、智慧機械及5G支出投資抵減併用，企業有機會採一魚多吃的形式適用租稅優惠，但是還是要注意投資時程必須符合各項法規。

林巨峯提醒，面對中美貿易戰、反避稅法令、免稅天堂經濟實質法的綜合挑戰，許多企業已調整組織架構及產業鏈布建，回台進行實質投資。建議企業可思考如何搭配各項租稅優惠，妥善規畫實質投資項目、投資時程與運用資金來源，兼顧產業升級、資金運用及稅負優化效果。