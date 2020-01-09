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移轉訂價新規上路 安永三招教戰

2020-01-09 20:06經濟日報 記者程士華／台北即時報導

安永會計師周釧培今（9）日表示，因應一次性移轉訂價新規實施，跨國企業除了除了遵循相關規定之外，也可以考慮事前申請預先訂價協議（APA），以及每季及時調整跨國集團利潤分配。

安永聯合會計師事務所今日舉辦一次性移轉訂價調整及國別報告（CbCR）避風港最新規定研討會，周釧培及安永執行總監林志仁於論壇中表示，跨國企業經營台灣分公司、子公司，可能會發生營業淨利率在集團中太高或太低的困境，若台灣公司的營業淨利率，無法落入常規交易範圍，或明顯偏離任一邊主管機關預期的中位數，就會需要進行一次性移轉訂價調整。

周釧培表示，例如調整進貨價格等，可以讓台灣分公司或子公司的營業淨利率，符合主管機關預期，企業最常見的挑戰，在於要為跨國集團建立一套合理及一致的集團移轉訂價政策，以及在台灣的子、分公司，必須盡早與海外母公司或區域總部管理階層溝通相關適用要件規定，並檢視相關證明文件是否齊全等。

財政部賦稅署官員於論壇上說明一次性移轉訂價調整的新規，營利事業想要符合一次性移轉訂價調整規定，必須在辦理營所稅結算申報時，同時符合《所得稅法》第43條之1、《營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則》及相關法令規定辦理。

周釧培表示，跨國企業想要遵循財政部移轉訂價新規定，須留意幾個重點：第一，申報時應依規定格式揭露該受控交易相關資訊；第二，說明交易價格變動理由及實際調整結果；第三，應以及併同檢送交易合約、該受控交易其他參與人進行相對應調整相關證明文據；第四，若相關稅目有調整，相關憑證必須提供給所在地國稅局。

其次，為避免年度移轉訂價調整困難，周釧培表示，跨國企業可以建立機制，每季覆核集團內所有成員的營運結果，及時調整利潤分配。

第三招，若企業之一次性移轉訂價調整金額重大，也可考慮事前申請預先訂價協議（APA），申請協議的交易總額須達新台幣5億元、年度交易總額達2億元，若協議成功簽定，將有助於企業台灣子公司、分公司在往後三到五年內，避免稅負的不確定性；且在三至五年之有效期間內，僅須準備執行預先訂價協議之年度報告，大幅降低企業稅務成本。

安永所得稅財政部

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