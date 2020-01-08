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高以翔猝逝 遺產處理曝光了

企業今年報稅利多！ 未分配盈餘投資達100萬可減稅

2020-01-08 18:23經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

配合《產業創新條例》修法、新增未分配盈餘實質投資免加徵5%營利事業所得稅，財政部預計明（9）日將公告辦法，明訂四大適用要件，包括實質投資範圍、適用年度、投資時間及投資金額，企業盈餘發生次年起三年內，以該盈餘投資的實際支出金額須達100萬元，才能適用。

產創條例去年修正通過後，除將四大租稅優惠延長十年，也新增23條之3，企業若以未分配盈餘進行實質投資，可列為未分配盈餘減除項目，免加徵5%營所稅，希望藉此提升國內投資動能，促進企業以盈餘進行實質投資。

配合這項修法，財政部也發布子法。首先，興建廠房、購置生產用軟硬體或技術，如機械、設備、著作權、專利權等，都屬實質投資範圍，但不包含購買土地及非屬資本支出的器具與設備。

其次，辦法適用年度訂為2018年未分配盈餘，也就是今年5月報稅時首度適用；第三，辦法明訂企業必須在盈餘發生年度次年起三年內，以該盈餘從事實質投資；最後財政部也明訂，實際支出金額合計須達100萬元以上，才可適用。

賦稅署副署長李怡慧表示，原本預告版本中，要求企業各項投資必須檢附董事會或股東會決議，但後來考量企業規模不一，因此正式公告版本，並未將董事會或股東會決議文件列為必要文件，減輕企業依從成本。

賦稅署舉例，甲公司2018年未分配盈餘500萬元，並以這筆未分配盈餘在2019年4月購買運輸用貨車150萬元，甲公司2020年申報2018年未分配盈餘時，就可申報減除150萬元，僅須就剩餘的350萬元加徵5%營所稅。

此外由於未分配盈餘實質投資可在三年內進行，假設甲公司又在2021年1月31日，以2018年盈餘購買機器250萬元，這項投資一樣可在一年期限內，申請在2018年未分配盈餘中列為減除項目，並申請退稅。

賦稅署表示，這項新辦法將在今年5月報稅時首度適用，企業記得依相關規定辦理並檢附文件，國稅局也會加強宣導，以利新制上路。

股東會財政部報稅

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