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新北2019年稅收 土地增值稅高於預算20億最多

2020-01-07 13:36經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

新北市政府稅捐稽徵處今（7）日公布2019年度稅收概況。地方稅各項稅收實徵淨額611.54億元，較預算數多出37.25億元，達預算數之106.49％，年增2.38％；其中，以土地增值稅高於預算近20億元最多。

新北市政府表示，2019年度各項稅收均較預算數增加，其中土地增值稅累計實徵淨額197.79億元，較預算數178.44億元多出19.35億元為最多；其次為契稅累計實徵淨額31.35億元，較預算數26.40億元多出4.95億元。

另外，新北稅捐稽徵處指出，若與2018年度實徵數相較，增加部分以娛樂稅3.29億元較上年度2.97億元，成長10.77％為最多。

不過，2019年度土地增值稅申報件數176,253件，較上年度申報件數180,201件減少3,948件，累計實徵淨額197.79億元，較2018年度實徵淨額184.96億元增加12.83億元。

至於2019年度契稅申報件數76,019件，較上年度申報件數72,493件增加3,526件，累計實徵淨額31.35億元，較2018年度實徵淨額29.21億元增加2.14億元。

新北市政府說明2019年度地方稅各項稅收實徵淨額611.54億元，較預算數574.29億元，多出37.25億元，達預算數之106.49％；與2018年度各項稅收實徵淨額597.34億元相較，增加14.20億元稅收，成長2.38％。

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