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今年報稅適用長照扣除額？問自己「七個是否」

2020-01-05 16:53經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

長照特別扣除額今年5月報稅將可派上用場。 圖／聯合報系資料照片
長照特別扣除額今年5月報稅將可派上用場。 圖／聯合報系資料照片
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長照特別扣除額今年5月報稅將可派上用場，不過由於是首度適用，不少民眾對於適用資格仍有疑問。財政部中區國稅局設計自我檢核表教戰，民眾只要回答「七個是否」，就可輕鬆判斷是否符合資格及應備妥文件。

中區國稅局表示，去年立法院三讀通過增訂長照特別扣除額，今年報稅首度適用，不論是具聘僱外籍家庭看護工資格者、長照給付及支付服務使用者，或是入住住宿式機構達90日者，只要符合規定，每人每年可定額減除12萬元，共約有29萬人因此受惠。

中區國稅局表示，這些適用資格規定與限制，對民眾而言仍有些陌生，因此中區國稅局特別推出「長照扣除額適用資格自我檢核表」，民眾只要依據檢核表提出的「七個是否」一一檢視，就可以輕鬆判斷適用資格。

七個是否分別為：是否依法聘雇外籍看護工、是否入住住宿式服務機構累計達90日、是否長照需要等級為2-8級且使用長照給付、是否領有重度或極重度身障手冊或證明、是否符合特定身障項目、是否符合身障類別鑑定向度及ICD代碼、是否符合照護需求評估。

如果經過七個是否的評估，答案皆為「否」，那麼今年報稅時，長照扣除額恐怕無法適用；若符合其中任何一項評估，中區國稅局也在自我檢核表中載明須檢附的證明文件，若有其他疑問，也可洽詢各區國稅局。

財政部也提醒，除了七個是否之外，長照扣除額設有排富條款，綜所稅適用稅率在20%以上，或選擇股利及盈餘按28%單一稅率分開計算應納稅額，以及基本所得額超過670萬元等三種情形，也都無法適用。

國稅局表示，在家自行照顧者，原規定必須在去年底前完成檢測並取得「病症暨失能診斷證明書」，才可在今年報稅時列報，不過由於今年首度實施，財政部、衛服部特別放寬，民眾只要在今年6月1日前取得證明書即可。

不過財政部提醒，醫療院所開立證明仍需要一定觀察期，提醒民眾儘早完成檢測，以免來不及，影響自身權益。

長照國稅局財政部

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