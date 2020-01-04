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是否適用長照扣除額？用7個問題來判斷

2020-01-04 21:32聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

長期照顧特別扣除額今年5月申報綜合所得稅將首度上路，可望減輕長期照顧身心失能者家...
長期照顧特別扣除額今年5月申報綜合所得稅將首度上路，可望減輕長期照顧身心失能者家庭的經濟壓力。 長照機構示意圖／本報資料照片
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長期照顧特別扣除額今年5月申報綜合所得稅將首度上路，可望減輕長期照顧身心失能者家庭的經濟壓力，衛生福利部日前也公告「個人符合長期照顧特別扣除額之須長期照顧之身心失能者」適用資格。只要符合規定，每人每年得定額減除12萬元，估計約有29萬人因此受益。

但是，長照扣除額適用資格規定與限制，對民眾而言似乎仍有些陌生，究竟自己或家人是否符合上述資格？要如何判斷更是讓人苦惱，中區國稅局特別貼心設計「長期照顧特別扣除額適用資格自我檢核表」，教民眾利用簡易的7個問題，就可以輕鬆判斷，並對應出符合資格後應檢附文件。

7個問題包括：1、是否已依法聘僱外籍看護工 2、是否入住適格之住宿式服務機構且累計達90日 3、長照需要等級是否為2-8級，且使用長照給付及支付之服務4、是否領有身心障礙手冊或證明，且障礙等級為重度及極重度 5、是否符合特定身心障礙項目 6、是否符合身心障礙類別「鑑定向度」及「ICD代碼」 7、照護需求評估是否符合。

中區國稅局提醒，在家自行照顧者（除已取具身心障礙證明或手冊且可判讀符合列報資格者外）原規定須於去（108）年底前完成檢測並取得「病症暨失能診斷證明書」才可列報，但考量本項扣除額首年實施，經財政部與衛生福利部共同評估後決議放寬，只要在108年度所得稅申報期限(109年6月1日)前取得該證明書即可，但醫療院所開立證明需有一定的觀察期，還是提醒民眾儘快完成檢測，以確保自己的權益。

中區國稅局特別貼心設計「長期照顧特別扣除額適用資格自我檢核表」，教民眾利用簡易的...
中區國稅局特別貼心設計「長期照顧特別扣除額適用資格自我檢核表」，教民眾利用簡易的7個問題，就可以輕鬆判斷，並對應出符合資格後應檢附文件。（1）
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中區國稅局特別貼心設計「長期照顧特別扣除額適用資格自我檢核表」，教民眾利用簡易的...
中區國稅局特別貼心設計「長期照顧特別扣除額適用資格自我檢核表」，教民眾利用簡易的7個問題，就可以輕鬆判斷，並對應出符合資格後應檢附文件。（2）
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長期照顧長照

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