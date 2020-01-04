是否適用長照扣除額？用7個問題來判斷

長期照顧特別扣除額今年5月申報綜合所得稅將首度上路，可望減輕長期照顧身心失能者家庭的經濟壓力。 長照機構示意圖／本報資料照片 分享 facebook

長期照顧特別扣除額今年5月申報綜合所得稅將首度上路，可望減輕長期照顧身心失能者家庭的經濟壓力，衛生福利部日前也公告「個人符合長期照顧特別扣除額之須長期照顧之身心失能者」適用資格。只要符合規定，每人每年得定額減除12萬元，估計約有29萬人因此受益。

但是，長照扣除額適用資格規定與限制，對民眾而言似乎仍有些陌生，究竟自己或家人是否符合上述資格？要如何判斷更是讓人苦惱，中區國稅局特別貼心設計「長期照顧特別扣除額適用資格自我檢核表」，教民眾利用簡易的7個問題，就可以輕鬆判斷，並對應出符合資格後應檢附文件。

7個問題包括：1、是否已依法聘僱外籍看護工 2、是否入住適格之住宿式服務機構且累計達90日 3、長照需要等級是否為2-8級，且使用長照給付及支付之服務4、是否領有身心障礙手冊或證明，且障礙等級為重度及極重度 5、是否符合特定身心障礙項目 6、是否符合身心障礙類別「鑑定向度」及「ICD代碼」 7、照護需求評估是否符合。