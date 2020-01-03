去年前十月不動產經紀銷售 年增20.2％

主計總處最新國情統計通報指出，2019年1至10月全國不動產經紀業銷售額年增 20.2％，其中，占比九成的仲介銷售額增幅近二成，代銷增幅更超過三成。

依財政部統計，2013年全國不動產經紀業銷售額達669億元，後因政府推動房市信用管制及房地合一稅等措施，2014年至2016年銷售額連續縮減。

主計總處指出，2017年起，房市逐漸回溫，銷售額轉呈雙位數增長，2019年1至10月累計銷售額527億元，續增20.2％，其中以仲介銷售479億元為大宗（占90.9％）增幅高達19％，另外，代銷銷售額則為48億元（占9.1％），增幅更超過三成。

依縣市別不動產經紀業銷售額觀察，2019年1至10月六都合計456億元，占全國之八成七，金額較2018年同期增21.7％，其中以台北市163億元最多（占30.9％)，新北市83億元居次（占15.8％）。

若依增幅觀察，六都均呈雙位數增長，其中以台南市增 37.2％最顯著，高雄市增25.9％次之，桃園及台北市亦增逾二成；六都以外縣市合計71億元（占13.4％)，增10.9％。