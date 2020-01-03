親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢通報不明病毒性肺炎共44例 重症11例

小彬彬欠債8萬戒酒瘦21公斤 全因兒子說了這句話

去年前十月不動產經紀銷售 年增20.2％

2020-01-03 17:35經濟日報 記者林于蘅／即時報導

主計總處最新國情統計通報指出，2019年1至10月全國不動產經紀業銷售額年增 20.2％，其中，占比九成的仲介銷售額增幅近二成，代銷增幅更超過三成。

依財政部統計，2013年全國不動產經紀業銷售額達669億元，後因政府推動房市信用管制及房地合一稅等措施，2014年至2016年銷售額連續縮減。

主計總處指出，2017年起，房市逐漸回溫，銷售額轉呈雙位數增長，2019年1至10月累計銷售額527億元，續增20.2％，其中以仲介銷售479億元為大宗（占90.9％）增幅高達19％，另外，代銷銷售額則為48億元（占9.1％），增幅更超過三成。

依縣市別不動產經紀業銷售額觀察，2019年1至10月六都合計456億元，占全國之八成七，金額較2018年同期增21.7％，其中以台北市163億元最多（占30.9％)，新北市83億元居次（占15.8％）。

若依增幅觀察，六都均呈雙位數增長，其中以台南市增 37.2％最顯著，高雄市增25.9％次之，桃園及台北市亦增逾二成；六都以外縣市合計71億元（占13.4％)，增10.9％。

不動產經紀業銷售額與建物買賣移轉棟數變化高度相關，據內政部統計，2013年建物買賣移轉所有權登記達37.2萬棟，2014年起連三年下滑，2017年以來則隨房市回溫轉呈擴增，累計2019年1至11月27.2萬棟，增6.9％。

主計總處最新國情統計通報指出，2019年1至10月全國不動產經紀業銷售額年增 2...
主計總處最新國情統計通報指出，2019年1至10月全國不動產經紀業銷售額年增 20.2％。圖／主計總處提供
分享
依縣市別不動產經紀業銷售額觀察，2019年1至10月六都合計456億元，占全國之...
依縣市別不動產經紀業銷售額觀察，2019年1至10月六都合計456億元，占全國之八成七，金額較2018年同期增21.7％，其中以台北市163億元最多（占30.9％)，新北市83億元居次（占15.8％）。圖／主計總處提供
分享
2013年建物買賣移轉所有權登記達37.2萬棟，2014年起連三年下滑，2017...
2013年建物買賣移轉所有權登記達37.2萬棟，2014年起連三年下滑，2017年以來則隨房市回溫轉呈擴增，累計2019年1至11月27.2萬棟，增6.9％。圖／主計總處提供
分享

房市

延伸閱讀

房市交易量 北消南長

南方崛起！台南、高雄房市交易占比突破二成

財經觀點／進入AI、5G時代 我需「資訊基本...

新北房市去年交易6萬棟 5年新高

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

境外電商 僅三成開雲端發票

2020-01-02 23:49

境外電商納稅規模 年年成長

2020-01-02 23:43

親人過世領壽險給付 當心被課稅

2020-01-02 14:31

幫孩子國外投保 保費可列舉扣除

2020-01-02 14:30

輔導期已屆 境外電商Expedia、Agoda、Dropbox將開發票

2020-01-02 12:49

Google、Apple等境外電商開發票 Uber叫車外送今年起都拿得到

2020-01-02 11:31

列報房地交易損失 稅局核定金額為準

2020-01-02 03:46

境外資金匯回文件 不會做為查稅依據

2020-01-02 03:46

舊車換新退稅 分公司也適用

2020-01-02 03:46

三張千萬獎發票 兌換要快

2020-01-02 03:46

快看郵箱！7-8月千萬獎還有人沒領 通知可能躺在垃圾信件裡

2020-01-01 17:28

2020綜所稅3大基本重點要注意

2020-01-01 13:29

新的一年 這些稅在等著你

2020-01-01 13:26

不動產稅務 7月起一站搞定

2020-01-01 00:25

幫晚輩買保險 稅事須留意

2020-01-01 00:25

特休假換薪資 免稅

2020-01-01 00:25

土地重劃首次移轉可減稅

2020-01-01 00:25

5層樓以下有電梯房 北市取消房屋稅加價規定

2019-12-31 16:03

加入退稅商家行列 兩條件

2019-12-31 00:53

大陸台幹 可免加入社保

2019-12-31 00:53

土地過戶 留意申報期限

2019-12-31 00:53

5G智慧機械投資抵減 啟動

2019-12-31 00:53

綜所稅三減稅新制 將上路

2019-12-29 00:22

會計師教戰：綜所稅新制上路 家庭應先試算

2019-12-29 00:21
看更多

熱門文章

開第一槍！國巨被動元件大漲價

2020-01-03 01:21

新制勞退基金分紅 每人3.3萬

2020-01-02 23:47

美元定存利率衝3.5%！起存門檻100美元 推快閃3個月期優利方案

2020-01-02 23:46

富邦VIX淨值暴增到10元！晚間已更新為2.69元

2020-01-02 21:02

利變型保單 大吹降息風

2020-01-02 23:46

2020開春 元月126張利變保單調整宣告利率

2020-01-02 20:09

2020開春 元月126張利變保單調整宣告利率

2020-01-02 20:09

國銀前11月獲利達3396億元 創歷史新高

2020-01-02 20:25

國銀前11月獲利達3396億元 創歷史新高

2020-01-02 20:25

iPad大陸降價 仁寶、鴻海受惠

2020-01-03 01:21

超微率先成為台積電5奈米客戶 一推出即搶得高市占率

2020-01-03 11:55

大量解雇人數攀7年新高 3074人無薪假

2020-01-03 00:44

因為這些企業 去年大量解僱人數暴增

2020-01-02 21:06

煞不住 5G總標金今上看千億

2020-01-03 00:41

台灣5G賽局 富比世四富豪纏鬥

2020-01-03 01:57

5G標金飆破900億 黃金頻段創全球紀錄

2020-01-03 14:07

台中百貨業 去年大豐收

2020-01-03 01:21

5G黃金頻譜標金 全球最高

2020-01-03 01:57

岱宇併購北美最大電商SOLE健身品牌 有助挹注營運

2020-01-02 18:14

台灣PMI連三升 擴張加速

2020-01-02 23:44

宏碁尾牙 「三巨頭」16日同台

2020-01-03 01:21

郭明錤稱 比亞迪可望取代廣達獨家組裝iPod Touch

2020-01-03 12:07

執行業務者報勞健保費 個人負擔不併入事務所

2020-01-03 02:56

國巨罕見赴美參加CES外資論壇

2020-01-03 01:21

台幣活存優惠 達牌告八倍

2020-01-02 23:44

車市大爆發 去年賣43.9萬輛

2020-01-02 23:31

公銀設雙語分行 一波波

2020-01-03 02:55

匯銀看美元 布局好時機

2020-01-03 02:54

新竹生醫園區業績將爆發

2020-01-03 01:21

五產業原料抵稅 新標準來了

2020-01-03 02:56

庚子鼠年生肖套幣 14日開賣

2020-01-03 00:47

讓債務人安心過新年 銀行公會：春節期間停止各項催收

2020-01-03 12:52

1月23-29日 各銀行停止催理作業

2020-01-03 14:30

2020保險品質獎 新光人壽獲四大獎項肯定

2020-01-03 13:37

9家中小企業響應投資台灣 43億拚產業升級

2020-01-02 18:58

商業服務業景氣下降趨勢已進尾聲 2020年偏向明朗樂觀

2020-01-03 11:14

全球最大／金寶岳陽廠啟用 年產1300萬台印表機

2020-01-03 14:42

台灣人壽 再獲《保險品質獎》肯定

2020-01-02 18:37

搶買儲蓄險 必知4個要點

2020-01-03 14:39

12月PMI升至56.2 中經院：訂單生產拉抬、製造業回正軌

2020-01-02 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top