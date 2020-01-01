最嘔漏財原因...雲端發票中獎通知躺在垃圾信件裡

財政部賦稅署表示，2019年7~8月期統一發票還有三張千萬特別獎尚未領取，兌獎期間只到今年1月6日。而其中一張是由Google開出的雲端發票，有可能是中獎通知信被歸類為垃圾郵件，或是民眾誤以為詐騙而忽略。賦稅署表示，雲端發票有兩種兌獎方式，中獎民眾記得把握最後兌獎時間，別當過路財神。

快到期、尚未兌領的7~8月期千萬大獎發票，包括在Google Play花30元買應用程式（APP），在高雄三民區統一超商花258元買飲品及菸品，以及消費130元在高雄楠梓區吃麥當勞。賦稅署提醒三位中獎民眾，記得在今年1月6日前兌獎。

賦稅署官員特別提醒，Google自去年3月起開立雲端發票，陸續開出大小獎項，但有不少民眾對於雲端發票的運作尚不熟悉，有可能因此錯過兌獎機會。

官員表示，使用雲端發票的民眾若中獎，電子發票整合服務平台將會寄送中獎通知信到信箱，此時兌獎方式有兩種。

第一種方式是使用財政部「統一發票兌獎」APP，透過載具歸戶功能，將電子郵件載具歸戶，此時就可使用APP領獎功能，一鍵讓中獎獎金存入指定帳戶。

例如民眾透過Google Play購買雲端儲存空間「Google one」，以擴充自己的信箱、雲端硬碟容量，這筆交易所開立的雲端發票若中獎，民眾可將交易時使用的Gmail透過APP歸戶，輕易領取中獎獎金。

第二種領獎方式，是點選中獎通知信中的連結，確認告知事項後，平台會發送一次性密碼到信箱，中獎人可據此密碼，在48小時內前往超商多媒體服務機（KIOSK），例如統一超商ibon、全家FamiPort等，列印中獎發票證明聯，前往兌獎服務據點領獎。

賦稅署表示，使用載具儲存雲端發票好處多多，且在開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，也可對15組100萬元、15,000組2,000元及40萬組500元的雲端發票專屬獎中獎號碼，鼓勵民眾多以載具儲存雲端發票。