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新的一年 這些稅在等著你

2020-01-01 13:26聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

定期開徵稅款只要時間一到，便會把手伸向你的荷包，務必要事先做好財務規畫，才不會臨...
定期開徵稅款只要時間一到，便會把手伸向你的荷包，務必要事先做好財務規畫，才不會臨時籌不出錢。 圖／聯合報系資料照片
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4月汽機車牌照稅

5月綜所稅+房屋稅

7月燃料稅

11月地價稅

告別2019，迎接2020年，除了歡慶新年，該繳的稅、費，也都等著你一一去完成，固定的繳稅項目有4月汽機車牌照稅、5月綜合所得稅以及房屋稅、7月的燃料稅費以及11月的地價稅等稅款。不管喜不喜歡，這些「定期開徵稅款」，只要時間一到，便會把手伸向你的荷包，所以務必要事先做好財務規畫，才不會臨時籌不出錢。

以每個納稅義務人都必須面對的綜合所得稅來說，因為「名模條款」的稅法修正，適用在2020年5月的報稅，因此薪資扣除額由單軌改為雙軌進行，薪資扣除可以二選一，可依據職業性質選擇。

薪資扣除增加三項內容，治裝費、職業工具支出、進修訓練費，每項核銷上限為薪資收入3%，納稅義務人可以依照職業需求，選擇固定的薪資扣除額20萬元，或是檢附憑證核銷上述三項內容，選擇對自己有利的。

信用卡繳稅更划算

年終獎金除了犒賞自己，也需要拿一部分來理財，至於繳稅真的要動用到年終獎金嗎？信用卡繳稅似乎比拿現金去繳稅更划算。

這些稅款透過信用卡來支付的好處是，現在多數的發卡銀行提供信用卡繳稅分期0利率措施，這樣一來便可減輕當月的總支出額度；甚至有些信用卡會提供刷卡金、紅利或是點數回饋，這對納稅人來說，不無小補。

繳稅神卡是哪張？

至於今年的繳稅神卡是誰，因為距離繳稅還有一陣子，目前各家銀行方案尚未出爐；不過像是中國信託在去年4月推出的商旅鈦金卡，因為享有繳稅0.3%無上限的現金回饋，就獲得非常多納稅義務人認同。

Money101表示，刷卡繳稅就跟在一般商家刷卡一樣，會有「消費日」跟「入帳日」兩個不同的關鍵日期，前者是消費的日期，後者是商家的請款日期；但還有兩個必知的重點，那就是每個持卡人的「帳單結算日」跟「繳款截止日」。

假設你的帳單結算日是每個月的19日，繳款截止日是隔月8日，若想要再晚一個月才開始繳所得稅，記得刷卡繳稅時最好挑5月20日到31日這個區間來繳。

因為5月的帳單結算日是結算4月20日到5月19日這個區間的帳務，繳款截止日則是6月8日，如果5月20日之後到5月底才透過信用卡繳稅，這筆費用會累積在5月20日到6月19日這個區間，等於你7月才需要真正拿出錢來繳稅。

信用薪資

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