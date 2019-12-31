財長自豪減債成績 估資金匯回可帶動四、五千億投資

「減債部長」當之無愧！學者出身的財政部長蘇建榮，上任時反覆強調財政永續，他今天端出連兩年實質減債的政績，即使扣除特別預算舉債，2019年還實質減債455億元。成功推動十大公股事業簽署團體協約及持股信託最滿意，2019年通過的資金匯回專法已初見成效，預估首年匯回金額至少1300億元，可帶動4、5千億元的投資。

展望2020年，蘇建榮表示，希望專法匯回資金成長，股市穩定、經濟更好帶動稅收成長，使財政更穩健。對於5G標金已站上八百億元大關，讓國庫吃了大補丸，蘇建榮笑說，「那是2020年的事」，新一年的財政表現已經預先有了好開頭，有機會連三年都實質減債。

財政部賦稅署統計，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（資金匯回專法）從2019年8月15日上路至12月30日止，申請案件共161件，申請匯回金額459.17億元，其中143件、440億元已通過國稅局及金融機構審查，實際匯回資金已有83件、金額達304億元。

蘇建榮表示，預估專法上路一年、到2020年8月，透過資金匯回申請匯回的金額至少可達1300億元沒問題，與原先的保守估計數相當；假設匯回資金多數都投入實質投資，並搭配貸款取得更多資金，在乘數效果放大下，預估可帶動四、五千億元的投資，有助於2020年我國經濟表現。

除了促進經濟成長也不忘公平，蘇建榮說，依立法院附帶決議，資金匯回專法施行期滿後一年內，要報請行政院核定「受控外國企業」制度（CFC）施行日期，讓延宕已久的反避稅制度上路，2020年將著手開始規劃展開相關宣傳及輔導。

蘇建榮向來主張要趁稅收多的時候減少舉債，預留舉債空間，以因應未來國際經濟局勢的變化，「如果沒有穩健的財政，國家的建設與社會的發展，一切都是空談」。他指出，中央政府總預算已連續兩年達成實質減債，2018年還債792億元，2019年還債885億元；先前中央政府實質減債，已是2007、2008年的事。若可連三年實質減債，可望建立減債的「蘇建榮門檻」。

蘇建榮特別提出，對於十大公股事業皆簽署團體協約，以及除華銀外上市公股銀行皆開辦員工持股信託的成績，頗為滿意，讓財政部所屬公營及公股事業員工權益更受到保障、員工福利提升，希望產生示範效果，帶動整體勞工權益更向上提升。