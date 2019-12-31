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年度特休休不完 國稅局：換成薪水享免稅

2019-12-31 18:06經濟日報 記者程士華／即時報導

一例一休實施後，年度屆期未使用特休假可轉換為薪資，高雄國稅局今（31）日指出，員工取得這筆薪資所得之後，隔年5月申報綜合所得稅時，算是加班費的一部分，在稅法上可以免稅，而且還不受年度加班額度上限影響。

《勞動基準法》於2018年3月修正上路後，針對同一年度未休完的特休假，可在到期後轉成薪資、最多延長一年轉換的規定。高雄國稅局表示，適逢年關轉換之際，許多曆年制企業及員工，都可能會受到新制影響，最近也接獲不少製造業業者詢問如何報稅問題。

官員表示，據勞基法規定，凡是勞工在年度終結或契約終止時，還沒休完的所有特休假，都應由雇主發給工資，這筆不休假獎金屬於加班費的一種。又依據《所得稅法》第14條規定，基於雇主需要而出勤執行職務、支領的加班費，只要不超過規定標準，都可以免計入薪資所得課稅。

官員表示，雖然一般加班費有免稅額度限制，但其實特休假情況不太一樣，凡是機關、團體、公私營事業等員工，因未休完特休假而折發的不休假加班費，同樣屬於免稅的薪資所得，但是不用放進一般加班費的限額計算。

至於一般加班費的算法，則是依照加班時數來計算，官員表示，一例一休實施之後，勞基法24條所規定的加班費計算方式較複雜，高於原本一般工時的薪資；而綜所稅每個月免稅加班費的上限，也跟著勞基法32條走，原則上總額不能超過每個月加班46小時的薪水，上限額度因人而異。

加班費薪資特休假

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