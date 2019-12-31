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5層樓以下有電梯房 北市取消房屋稅加價規定

2019-12-31 16:03經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

台北市政府取消5層樓以下房屋設有電梯的加價規定（即房屋稅額再加20%），將於20...
台北市政府取消5層樓以下房屋設有電梯的加價規定（即房屋稅額再加20%），將於2020年7月起實施。圖／聯合報系資料照片
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台北市政府繼調降單一且自住的房屋稅率為0.6%後，再取消5層樓以下房屋設有電梯的加價規定（即房屋稅額再加20%），將於2020年7月起實施，民眾於2021年5月繳納房屋稅時可更有感。

台北市稅捐處今（31）日表示，台北市已進入高齡化社會，對電梯設置需求日益普遍，考量行動不便者的生活需求，並鼓勵合法建物加裝電梯，提升市民居住品質，經審議通過，取消5層樓以下房屋設有電梯加價課徵房屋稅的規定。不過，稅捐處橋吊，5層樓以下房屋或屋頂增建為違章建築，不屬於取消範圍，仍維持加價課稅。

稅捐處舉例說，5層樓鋼筋混凝土造、35坪、25年的住家用公寓，裝設電梯要繳3,000元房屋稅，取消加價後，繳納的房屋稅約2,500元，可適度減輕租稅負擔，並維護人性尊嚴，提供市民更安全便利的生活。

稅捐處指出，北市府從保障自住觀點，自2017年7月1日起對於全國單一且自住、辦竣戶籍登記並符合都市計畫規定可作住宅使用的房屋，透過稅基折減16％，使房屋稅實質稅率由1.2％降至1％。現為加強保障市民基本居住權益再加碼，將房屋稅基折減提高為50%，相當實質稅率降至僅0.6％。

台北市長柯文哲今日舉行居住正義記者會，他認為房子分兩種，一種是用來住的，一種是用來炒的，如果只有一間房子，而且戶籍在裡面也實際住在裡面，那就是生活必需品，這就用輕稅；如果有十幾間房子，當然沒有理由用低稅。

柯文哲表示，政治上的原則是先給後拿，台北市府創全國之先，先讓單一且自住的房子的房屋稅降到0.6%，等於是以前稅率的一半，至於對擁有多戶的人來說，他希望能透過立法的程序來提高房屋稅。

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