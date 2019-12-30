2020元旦各項新制上路 基本工資、報稅新制一次看

2020年元旦起有許多新規定上路，例如攸關勞工權益的基本工資調漲，基本月薪從原本的2萬3100元，調升至2萬3800元。基本時薪則由現有的150元調升為158元。此外，也有各種報稅新制上路，包含所得稅扣除額新增長照特別扣除額，又名名模條款的新制也上路，各項新制即將上路，民眾得要張亮眼，好好留意。