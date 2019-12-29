為何有錢人不喝星巴克？

為什麼有錢人不喝星巴克？曾經獲評選為「第一名外資分析師」的異康集團暨青興資本首席顧問楊應超曾經透露，自己不花錢買星巴克咖啡來喝；不只楊應超如此，國外也有不少有錢富豪寧可喝自己沖泡的咖啡，也不會花更高的代價去買外面咖啡廳一杯2.5美元的拿鐵。

會精打細算是致富的第一步，如果單從成本來看，有錢人不花更高的代價上咖啡廳喝咖啡是有道理的。根據財政部統計，以今年前10月來說，進口咖啡豆單價平均每公斤4.8美元，約為新台幣150元左右。

以沖煮一杯200cc的咖啡來說，約需使用18公克的咖啡豆，則1公斤咖啡豆約可沖煮55杯；等於一杯現煮咖啡單純的咖啡豆成本，還不到新台幣3元。

進口咖啡豆分為生豆與熟豆，財政部統計，若為進口生豆價格更低，每公斤平均3.6美元 ，才新台幣110元左右；換算成每杯成本更是不到2元。

不論是咖啡廳或是便利超商，一杯咖啡的成本絕對不會只有咖啡豆本身，還包括牛奶、糖、杯蓋、杯子、杯套以及店租和人事成本等，當然還有咖啡廳燈光美氣氛佳的裝潢。雖然一杯咖啡真正的成本絕對高於新台幣3塊錢，但是有錢人自然會算，是否有必要付出上百元代價來買一杯咖啡。