豪宅帶看一次收費2,000元要繳稅嗎？國稅局這樣說

部分公寓大廈管理委員會對房仲業者收取帶看房屋費用，要繳稅嗎？財政部北區國稅局表示，帶看收取費用屬於銷售勞務範疇，管委會依規定須辦理稅籍登記課徵營業稅。

北區國稅局日前接獲檢舉，新北市某大樓管委會於房仲業帶人進入社區看房屋時收取100至2,000元不等費用，不知有無繳納營業稅。

經國稅局派員現場勘查，發現這個社區屬於剛完工的大樓建案，確實有收取帶看新成屋房屋費情形，每月約有6000至7000元不等收入；管委會說明，誤認為每月未達4萬元可以免辦登記，經北區國稅局通知限期補辦登記後，已於期限內補辦妥稅籍登記，才免予處罰。

北區國稅局表示，就如同大樓停車位對外出租，或大樓外牆、陽台等公設出租給外人，帶看收取費用也屬於銷售勞務範疇，只要有收取費用不論金額多少，縱使每個月未達起徵點4萬元，仍應辦理稅籍登記，未依規定申請稅籍登記，稽徵機關除通知限期補辦外，得處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰 。

房仲業者表示，通常帶看若收取費用每次50至100元，豪宅收費較高，以大直某豪宅來說，每次500元，內湖一處豪宅則要1000元，最有名的是慶城街上某電子業大亨買下好幾戶的豪宅，每次帶看收費2000元。

豪宅帶看收費固然高，但仲介業者表示，收取帶看費最「氾濫」的則是在淡水；淡水地區餘屋多，社區為了維護社區品質，在不增加管理費的情況下，因此另闢財源，收取帶看費，估計淡水一帶社區八到九成都會收取帶看費。

仲介業者表示，明明是屋主要賣房屋，仲介才會帶人去看，理應由屋主支付 ，但最後都由仲介自行負擔，不過這類會收取帶看費用的社區，到後來仲介也不太喜歡推薦給客人。

以帶看一次收100元來算，每月帶看費收入超過4萬元，得有400組人來看房 ；房仲業者表示，很少有社區會這麼熱絡有人來看屋。

北區國稅局表示，管委會辦理稅籍登記即可，每月收入未達20萬元不需申報 ，如果某月收入超過4萬元，則要繳納1%營業稅。