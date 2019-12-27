北市持續推動囤房稅 確定明年不推空房稅

今年上半年因台北市東區空店過多，北市府衍生出要推動開徵「空房稅」的想法，希望以高稅率刺激房東降租、有效釋出空房，但此一政策規劃已確定不會推動了，台北市財政局局長陳家蓁今（27）日表示，北市已有囤房稅的工具可用，房屋稅率為3.6%，因此，空房稅經研究後，明（2020）年也不會提出。

北市財政局今日舉行年終記者會，提及空房稅議題，陳家蓁說，單一且自用的住宅應視為生活必需品，所以北市的房屋率從1.2％降到0.6％，但仍有不少民眾不願釋出空房，給有需要的民眾居住，因此，北市對於非自住且有多間空房的屋主，課以最高3.6%的房屋稅率。

她表示，為促使屋主釋出住宅，北市府決定包租代管社會住宅房屋比照單一自住房屋，折減其房屋稅基50％，公益出租於符合都發局規劃條件亦得比照，房屋稅率降至0.6%，希望透過稅制的手段，引導屋主釋出空屋到租賃市場，以符合居住正義。

財政局副局長游適銘指出，北市府之前研究課徵「空房稅」，但有學者認為北市府已有囤房稅的手段可以使用，要另外開徵空房稅，必須要有法源依據，財政局經研究並前往加拿大溫哥華考察，發現溫哥華是採房地合一稅，中國大媽在當地買了房卻沒有住，所以開徵空房稅，並未開徵囤房稅。

他說，目前有囤房稅的地方政府有台北市、宜蘭縣和連江縣，其中北市課以3.6%的房屋稅，這在目前法令中是最高的稅率。而據北市稅捐處統計，目前課以2.4%和3.6%高房屋稅的房屋數量有14.5萬戶，占120萬戶的11.6%。

陳家蓁認為，北市過去兩年都會清查空房，未來也會持續清查空房狀況，而囤房稅一直有開徵，市府已降低單一且自助的房屋稅，對於包租代管、公益出租的房屋，也都適用0.6%的房屋稅率，就是希望以稅制手段，引導屋主將空房釋放到租賃市場，因此，今年沒有提要開徵「空房稅」，明年也不會再提。