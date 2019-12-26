買賣遊戲幣未報稅 國稅局單案重罰486萬元

北區國稅局指出，日前透過檢舉查獲一名網路賣家，在過去13個月裡面，透過網路平台「8591寶物交易網」買賣遊戲幣與虛擬寶物，進帳逾6,000萬元卻未辦稅籍、申報營業稅，連補帶罰共裁處486萬元。圖為示意圖，非新聞當事者。報系資料照 分享 facebook

北區國稅局指出，日前透過檢舉查獲一名網路賣家，在過去13個月裡面，透過網路平台「8591寶物交易網」買賣遊戲幣與虛擬寶物，進帳逾6,000萬元卻未辦稅籍、申報營業稅，連補帶罰共裁處486萬元。

官員透露，這個案子是透過民眾檢舉發現，雖然可能是個案性的檢舉，但是向網路平台調閱金流後發現，這位虛寶賣家僅僅開業13個月，但是平均月收入卻高達460萬元，國稅局查獲後依據《加值型及非加值型營業稅法》第51條規定，不僅補徵營業稅324萬元，還處以罰鍰162萬元。

官員指出，這位賣家在開業初期銷售金額較少，起初月銷售額尚未達到4萬元，也因此疏忽稅籍登記，但因為後來營業額成長太快，一整年總銷售額大約達到6,800多萬元，都在網路平台上留下紀錄，也沒有提示相關進項成本費用，因此國稅局直接以銷售額換算5％稅率補稅處罰。

官員表示，台灣手機遊戲收入全球排名第五，顯示台灣遊戲玩家消費實力不可小覷，這位漏稅業者已經補辦營業登記，為避免網路賣家不諳法令而受罰，已協請交易平台業者上網提醒賣家相關規定。

官員指出，網路交易是近年營業稅查稅重點項目，光是統計今年4月至11月期間，北區國稅局就查獲470家月營業額達標，卻未辦營業登記的網路賣家、補稅9,709萬元、開罰9,673萬元；另外，轄內也查獲630家確實有辦理營業登記，但仍短漏報稅額的網路賣家，共補稅7,089萬元、開罰5,478萬元。