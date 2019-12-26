誰說境外資金匯回是0？財長：還有百億大咖將回來

財政部長蘇建榮今（26）日上午接受廣播專訪時表示，境外資金匯回絕對不是0，目前循專法匯回的境外資金已經超過新台幣210億元，除了已有單筆70億元的資金匯回之外，接下來還有「百億大咖」要匯回。 本報系資料庫 分享 facebook

到底台商資金匯回有多少？財政部長蘇建榮今（26）日上午接受廣播專訪時表示，境外資金匯回絕對不是0，目前循專法匯回的境外資金已經超過新台幣210億元，除了已有單筆70億元的資金匯回之外，接下來還有「百億大咖」要匯回。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」於今年8月15日正式上路，實施至目前為止，已經超過四個月，蘇建榮表示，財政部最新的統計，截至上周五（ 20日）為止，申請匯回的金額就有445億元，由於匯回還得要約一個月的手續處理，因此目前為止，經過核准且已匯回的金額就有217億元。

蘇建榮說，匯回資金有一部分是個人，大部分是營利事業，台商反應熱烈，目前有很多大咖的營利事業，資金匯回最高的有70億元，30至40億元的也很多，目前了解未來還有要匯回上百億元資金的，這顯示專法已經達到效果 。

蘇建榮指出，過去很多台商都是西進或是到其他國家投資，但因應中美貿易戰和全球反避稅浪潮，因此很多台商在一兩年前，就透過管道向財政部反應 ，希望將資金匯回台灣，財政部今年特別修法，希望以專法且稅率優惠的方式，吸引台商回台進行實質投資，讓台灣產業再度活絡。

針對近期土地增值稅成長，顯示房地產交易熱絡，這是否和台商資金匯回有關？蘇建榮表示，近期房價確實有上漲，但並非像之前一樣大幅成長，且為避免炒房炒地皮，資金匯回專法規定不能投資房地產。

蘇建榮說，財政部不鼓勵短期投資，因此實施房地合一課稅，只要在取得不動產兩年內買賣，稅率高達45%、35%，高稅率發揮功效，過去房地合一課稅，稅收都在20至30億元，今年大增至60至70億元。