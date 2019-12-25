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減稅小確幸！財政部宣布基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 19:08經濟日報 記者翁至威／即時報導

財政部今（25）日宣布，將於近日公告108年度每人基本生活所需費用金額為17.5萬元，較去年多出4,000元，民眾明年5月申報綜合所得稅時適用，預計多五萬戶受惠。若以四口之家試算，其餘條件不變下，明年報稅可多扣1.6萬元，若以稅率5%計算，明年可比今年省稅近800元。

財政部表示，依據納保法規定，基本生活費不課稅，若申報戶基本生活所需費用總額，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除。

依規定，納入與基本生活費總額比較基準的包括：免稅額、標準或列舉扣除額、身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及今年新增的長期照顧特別扣除額。

財政部今日表示，108年度每人基本生活所需費用，財政部依納保法規定，參照行政院主計總處公布最近一年（2018年）每人可支配所得中位數的60%來訂定，近日就會對外公告108年度每人基本生活費為17.5萬元。

財政部官員表示，2019年每人基本生活費較2018年增加4,000元，預估受益戶數為184萬戶，較前一年度增加五萬戶，減稅利益為72.57億元，較前一年度增加11.88億元。

官員表示，由於今年新增長照特別扣除額上路，也應納入與基本生活費比較基準，但長照扣除額明年報稅才首度適用，官方並無數據，因此前述受益戶數、減稅利益影響，尚未納入長照扣除額加入比較基準後的變數。

財政部免稅額長照

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