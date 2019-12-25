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減稅很有感 今年三批退稅額、件數皆成長逾兩成

2019-12-25 15:26經濟日報 記者翁至威／即時報導

減稅效應發酵，財政部統計，今年綜合所得稅三批退稅累計下來，共退稅494億元，較去年退稅金額成長達23.77%；退稅件數方面，三批合計331萬件以上，也較去年成長24.76%。退稅金額、件數雙雙成長兩成以上，主因去年稅改後，今年報稅首度適用，減稅效應浮現。

財政部也提醒，第三批退稅將於明年1月20日入帳，採用直撥退稅的民眾屆時可注意帳戶，將可安全、輕鬆領得退稅小確幸。

財政資訊中心已公布今年三批退稅金額及件數，今年三批退稅金額分別約456億元、30億元、8億元，合計約494億元，較去年成長23.77%。

退稅件數方面，今年三批分別約294萬件、27萬件、10萬件左右，合計約331萬件，較去年成長約24.76%。

所得稅優化方案去年上路，今年報稅適用，不少民眾受惠於綜所稅調高四大扣除額，包括標準扣除額、薪資所得、身心障礙、幼兒學前扣除額，以及納保法保證不課稅的基本生活費門檻自16.6萬元調高到17.1萬元，種種減稅效益與稅制變化，讓今年的退稅金額及件數雙雙呈現顯著成長。

每年綜所稅退稅共分為三批，首批退稅早鳥族，主要是使用網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復申報，或在5月10日前向戶籍所在地國稅局完成人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認，都已在今年7月31日取得退稅款。

第二批退稅則是針對如期申報，但非採網路方式且在5月10日至31日才申報者，或是雖在5月10日前申報，但申報處非戶籍所在地稽徵機關，退稅款也都已在10月31日入帳。

最後一批退稅對象主要是逾期申報的納稅人，預計明年1月20日入帳。

財政部表示，退稅方式只有兩種，一種是直撥退稅，可在退稅日直接匯入指定帳戶；另一種則是一般退稅，國稅局會寄發退稅憑單，民眾需自行前往指定金融機構兌領。

財政部提醒，國稅局絕對不會以電話通知民眾到ATM轉帳退稅，民眾務必小心提防，以免受騙。

財政部減稅

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