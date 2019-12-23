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新竹縣土地現值地王 竹北市縣福段永豐銀行續稱霸

2019-12-23 15:48經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

新竹縣地價及標準地價評議委員會今（23）日召開會議，完成竹縣109年公告土地現值及公告地價評議作業，預計於明年1月1日如期公告。因整體房地交易價格平穩，明年新竹縣公告土地現值地王，依然由竹北市縣福段284地號永豐銀行持續蟬聯，公告土地現值每平方公尺25萬元，每坪84萬元。

新竹縣政府地政處表示，為讓公告地價更及時反映地價動態，公告地價已由每3年調整1次，改為每2年調整1次，故依規定應於明（109）年1月1日公告地價。考量改善竹縣各鄉鎮市地價不均衡之問題，109年地價調整作業除依循內政部建議調整方向，反映⼀般正常交易價格變動情形，且配合楊文科縣長地價調整的政見，經召開多場地價說明會廣納民意後，新竹縣地價及標準地價評議委員會委員普遍認為公告地價調整應併同考量民眾負擔能力及地方財政自主，並依實價登錄調查一般正常交易價格變動情形，充分反映近2年地價動態，全縣109年公告地價平均跌幅-0.11%，占一般正常交易價格比為13.1%，比107年13.42%略為下降0.32%，約有83.5%區段公告地價未調整或調降，民眾地價稅負擔在反映不動產市場價格變動下應可合理減輕。

公告土地現值部分，竹縣107及108年公告土地現值占一般正常交易價格（市價）已達90％，故109年公告土地現值調整作業，以全縣各鄉鎮市整體均衡性為調整方向，109年公告土地現值作業期間（107年9月2日至108年9月1日），因不動產市場氣氛維持保守觀望態度，整體交易價格並無顯著波動，呈現持平狀態。故本年公告土地現值調整作業，漲跌幅較趨緩，全縣109年公告土地現值平均上漲0.90%，調整後公告土地現值占一般正常交易價格比例為90.31%，與108年90.62%相較跌0.31%。

竹縣府地政處說明，為讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與動態差異，近年持續推動地價區段劃分細緻化、合理化，109年新增地價區段數33個，全縣13鄉鎮市土地共劃分3,711個地價區段，公告土地現值約有14%區段因整體開發、土地使用管制變更及反映土地建物現況及實價登錄動態等原因，而呈現上漲情形。最高地價區段位於竹北市光明六路東一段(交流道至自強南北路間)之商業區區段，每平方公尺24萬元；最低地價區段則位於尖石鄉山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每平方公尺為80元。

竹縣府地政處並提醒民眾，因109年適逢重新規定地價，受理申報地價期間為109年1月2日至109年1月31日（不含星期例假日），竹縣各地政事務所提供現場、網路、傳真及郵寄等申報方式供民眾自行選擇。

依據平均地權條例第16條規定，土地所有權人得參考109年公告地價增減20%範圍以內申報地價，若未辦理申報地價者，則逕按公告地價80%為申報地價，該申報地價並依法作為課徵地價稅之基準。申報地價相關規定及注意事項，請參閱縣府地政處及各地政事務所網站。

實價登錄

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