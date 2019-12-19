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物價平穩 財政部：明年綜所稅免稅額維持8.8萬

2019-12-19 15:37經濟日報 記者翁至威／即時報導

財政部表示，由於今年物價相對平穩，漲幅未達調整門檻，明年（2020年）遺產及贈與...
財政部表示，由於今年物價相對平穩，漲幅未達調整門檻，明年（2020年）遺產及贈與稅、綜合所得稅、所得基本稅額各項免稅額及課稅級距均未調整，維持與今年相同。 報系資料照／聯合報記者曾增勳攝影
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財政部今（19）日表示，由於今年物價相對平穩，漲幅未達調整門檻，明年（2020年）遺產及贈與稅、綜合所得稅、所得基本稅額各項免稅額及課稅級距均未調整，維持與今年相同：遺產稅免稅額1,200萬元，贈與稅每年最多220萬元免稅，綜所稅免稅額每人8.8萬元，基本所得額維持670萬元免稅。

財政部在每年年底都會公告下一年度的遺贈稅、綜所稅、基本稅額各項免稅額、課稅級距等金額，財政部今日表示，明年各項金額均未調整。

財政部賦稅署表示，依遺贈稅法規定，免稅額、課稅級距、不計入遺產總額、扣除額等金額，當消費者物價指數較前次調整時指數，累計上漲達10%以上時，下年度的金額就必須依物價上漲程度調高。

官員指出，遺贈稅前次調整是2009年，物價指數累計至今上漲9.54%，未達調整門檻，尚無須調整。

官員表示，過去通常每十年會進行一次調整，外界原本也預估今年物價指數累計上漲應會達到調整門檻，但由於今年物價相對平穩，經計算累計上漲幅度未達10%。

官員也表示，預計明年將有機會累計上漲超過10%，也就是發生在2021年的繼承或贈與案件，有望可享有更高免稅額。

綜所稅方面，依規定綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距及退職所得等金額，若物價較前次調整累計上漲達3%時，金額也須隨之調高。

官員表示，綜所稅免稅額前次隨物價調整是在2017年，並於2018年報稅適用，今年物價指數與前次調整時累計上漲2.72%，尚未達調整門檻，不過明年累計上漲幅度也可望達到3%，順利的話，後年（2021年）的綜所稅免稅額、課稅級距、退職所得可望調高，大後年（2022年）5月報稅時可適用。

此外最低稅負制「基本稅額條例」也規定，物價較前次調整累計上漲10%以上時必須依上漲程度調整，同樣未達調整門檻，明年也將維持現行額度。

免稅額消費者物價指數綜所稅財政部

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