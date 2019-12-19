離婚 誰能列報扶養小孩?

北區國稅局表示，如果發生重複列報扶養的情況，國稅局會以實際扶養、共同生活事實等判斷方式，來認定實際上可以節稅的一方。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 一家人長年由媽媽負責報稅，但如果某天夫妻感情失和，最後走向離婚一途，爸爸願意每個月支付贍養費，那麼在未來報稅時，這位爸爸能不能列報扶養小孩節稅呢？北區國稅局表示，如果發生重複列報扶養的情況，國稅局會以實際扶養、共同生活事實等判斷方式，來認定實際上可以節稅的一方。

官員指出，夫妻離婚後常常發生這種尷尬的狀況，舉例，一位張先生（化名）與前妻陳太太（化名）在前年離婚，離婚的過程中，雙方說好子女由陳太太來照顧，張先生每月給付子女生活教育費，然而隔年報稅時，張先生跟陳太太各自出於節稅考量，都分別列報子女的免稅額。

官員表示，無論是張先生或陳太太，不管有沒有給贍養費或孝親費，重點都在「實際共同生活」這一點，依這個標準核認扶養免稅額。即便張先生每個月都有支付生活教育費用給陳太太及子女，但是子女實際上還是由陳太太照顧生活，如果兩個人都申報子女免稅額，國稅局就會特別去查，最後剔除張先生申報的免稅額並補稅。

手足分別報稅 也要小心重複

另一種情況也會出現重複列報，官員表示，北區國稅局最近有查核到個案例，子女都列報扶養父母，王先生（化名）和王小姐（化名）是兄妹，二個人都有自己的工作並自己報稅，他們今年申報綜合所得稅時，兩個人都列報扶養母親。

王先生每月按時匯孝親費到媽媽的帳戶，但母親實際與王小姐同戶籍，由王小姐照顧日常生活，母親生病時，也是到王小姐戶籍所在縣市的醫院住院，並由王小姐丈夫照料術後回診事宜。

國稅局認為，在這些條件之下，足以證明王小姐才是兄妹之間主要扶養照顧者，因此剔除王先生列報的扶養母親免稅額，核定補稅。兩案都已經復查駁回確定。

北區國稅局表示，家族成員之間申報綜合所得稅時，常常會互相協調，將沒在工作的親人與工作者報在同一申報戶當中，也有可能一對年邁的爸媽，分別報在不同孩子的名下，讓家中主要經濟來源多列報一個人的免稅額，全家人可以達到更好的節稅效果。

但如果同一個人被多人列報扶養，不論是父母任何一方列報扶養子女，或是子女列報扶養父母，國稅局只要比照戶政資料，就會發現這家人重複列報了，最後還是會以實際扶養、共同生活事實，去認定免稅額歸屬。