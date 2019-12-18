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北市地價稅明年漲1.34% 每戶負擔多66至214元不等

2019-12-18 12:00經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

台北市2020年公告土地現值及公告地價經地價評議委員會評定完成。作為土地增值稅課徵依據的公告土地現值較2019年上漲1.52%；作為地價稅課徵基礎的公告地價則較2018年上漲1.34%，北市地政局長張治祥今（18）日表示，考量民眾負擔，地價稅的部分調整並不高，約增加66至214元，市府地價稅收則可增加5.8億元。

張治祥說，北市2020年公告地價調整，衡平考量近兩年一般正常交易價格變動情形、社會經濟狀況、民眾負擔能力及政府財政收入等因素，評定全市2020年公告地價平均調幅1.34%，與近兩年（2017年9月至2019年8月）台北市住宅價格指數漲幅1.89%相當。全市4,592個地價區段，上漲區段比例64.6%，持平7.9%，下跌27.5%。

張治祥指出，地價評議委員會委員認為，公告地價調整應考量民眾地價稅負擔能力及地方財政自主，並依實價登錄調查一般正常交易價格變動情形，反映近兩年地價動態。經稅捐稽徵處預估，2020年占地價稅應納稅總戶數超過半數（約56.6%）的自用住宅戶，平均每戶增加66元；在市民負擔變動幅度不大的前提下，北市也不會以調降公告地價占一般正常交易價格比例為手段刻意調降地價稅，維持對財政紀律一貫的堅持。

各行政區評議結果，除北投、文山、內湖及士林區下跌外，其餘行政區均呈上漲，其中松山區受部分地區都市計畫變更影響，加上捷運路網完善，居住及商業環境俱佳，平均調幅3.52%相對較大。

在公告土地現值調整部分，經地價評議委員會考量最近一年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市2020年公告土地現值平均調幅為1.52%，與同期間（2018年9月至2019年8月）台北市住宅價格指數漲幅1.64%相當。全市4,592個地價區段，上漲區段比例78.4%，持平10.1%，下跌11.5%。

張治祥表示，公告土地現值上漲主要係反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素，其中並以都市計畫變更地區及享有一定容積獎勵之開發地區，因土地允許使用項目變更或使用強度提升等因素影響，地價上漲較為明顯。

北市地政局長張治祥今（18）日表示，作為地價稅課徵基礎的公告地價則較2018年上...
北市地政局長張治祥今（18）日表示，作為地價稅課徵基礎的公告地價則較2018年上漲1.34%，考量民眾負擔，地價稅的部分調整並不高，約增加66至214元，市府地價稅收則可增加5.8億元。　記者楊文琪／攝影
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地價稅

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