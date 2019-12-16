大數據稅務查核 KPMG：台商須提升管理科技工具

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（16）日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會，專家表示，稅務機關查核的方式已運用AI數位科技，台商必須提升稅務管理的科技工具。

KPMG安侯建業稅務投資部營運長張芷會計師表示，在各國經濟及稅收環境複雜變化，且政府間資訊交流互換的趨勢下，搭配產業布局及發展策略，且稅務機關查核的方式已運用AI數位科技，台商必須提升稅務管理的科技工具，以有效治理合法合理的租稅成本。另外針對台商資金如何合法匯出，也是台商必須提高層級面對的風險。

KPMG 畢馬威中國稅務合夥人鍾國華表示，在中美貿易戰的持續影響下，大陸積極應對經濟發展的 不確定因素，改善營商環境，除逐步鬆綁《外資准入負面清單》外，本年度更將《中外合資經營企業法》、《中外合作經營企業法》 及《外資企業法》三部運行多年的外資法典統整為《外商投資法》重新頒布， 完善外商投資於現行制度下的法令框架。

針對近期大陸公布的增值稅法徵求意見稿及消費稅法徵求意見稿，KPMG安侯建業稅務投資部China Practice協理任之恒分析，此次主要是將營業稅改增值稅及稅率整併等正式納入法令當中，另納入OECD 觀點適度調整，如對於跨境服務的課稅權，採納「服務消費地」的原則，判定是否需在大陸交稅。

任之恒提醒，增值稅屬價外稅，只要法令出現變化，對整體供應鏈均有影響。今年起，銷售貨物的適用稅率從16%下降至13%，企業是否能享受稅收紅利，需視乎其議價能力。若在整串交易鏈中為談判弱勢方，即可能被上下游夾攻，獲利反較稅率下調前低。