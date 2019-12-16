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大數據稅務查核 KPMG：台商須提升管理科技工具

2019-12-16 16:25聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（16）日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會，專家表示，稅務機關查核的方式已運用AI數位科技，台商必須提升稅務管理的科技工具。

KPMG安侯建業稅務投資部營運長張芷會計師表示，在各國經濟及稅收環境複雜變化，且政府間資訊交流互換的趨勢下，搭配產業布局及發展策略，且稅務機關查核的方式已運用AI數位科技，台商必須提升稅務管理的科技工具，以有效治理合法合理的租稅成本。另外針對台商資金如何合法匯出，也是台商必須提高層級面對的風險。

KPMG 畢馬威中國稅務合夥人鍾國華表示，在中美貿易戰的持續影響下，大陸積極應對經濟發展的 不確定因素，改善營商環境，除逐步鬆綁《外資准入負面清單》外，本年度更將《中外合資經營企業法》、《中外合作經營企業法》 及《外資企業法》三部運行多年的外資法典統整為《外商投資法》重新頒布， 完善外商投資於現行制度下的法令框架。

針對近期大陸公布的增值稅法徵求意見稿及消費稅法徵求意見稿，KPMG安侯建業稅務投資部China Practice協理任之恒分析，此次主要是將營業稅改增值稅及稅率整併等正式納入法令當中，另納入OECD 觀點適度調整，如對於跨境服務的課稅權，採納「服務消費地」的原則，判定是否需在大陸交稅。

任之恒提醒，增值稅屬價外稅，只要法令出現變化，對整體供應鏈均有影響。今年起，銷售貨物的適用稅率從16%下降至13%，企業是否能享受稅收紅利，需視乎其議價能力。若在整串交易鏈中為談判弱勢方，即可能被上下游夾攻，獲利反較稅率下調前低。

稅務徵管實務方面，鍾國華解析大陸稅務局透過大數據資訊進行的新趨勢。通過整合金稅三期系統、電子稅務局、以及報關系統的數據資料，稅務機關可對企業進行業務、財務、稅務的一體化監管。

KPMG 安侯建業今日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理...
KPMG 安侯建業今日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會，左起KPMG安侯建業税務投資部傅翔經理、任之恒協理、劉中惠會計師、張芷營運長、畢馬威中國鍾國華稅務合夥人、KPMG安侯建業税務投資部廖亦嫻經理及畢馬威中國賴秭先經理均一同與會。照片／KPMG安侯建業
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