個人倉儲服務Boxful「任意倉」進駐台北市蛋黃區

現代人居住環境狹小，個人租賃的小型倉儲形成新服務。根據財政部統計，2018年自助倉儲的銷售額就將近40億元，為了解決現代人居住環境狹小的問題，新創業者「Boxful任意存」今天宣布推出台灣獨家的「任意倉」，搶進台北市大安信義區一樓店面，易進出、24h可取；並且整合倉儲與物流搬運，線上預約，專人到府收送物品，想要某件物品時，線上預約、最快隔天就可到任意倉門市取用或送到家中，「空間轉移模式」讓租金最多省下26%。

過去的迷你倉服務，由於房地產價格高漲，大多位於城市外圍或者藏在市中心的地下室或2樓以上，物品不方便進出存取。Boxful任意存台灣區總經理許仄偉表示，Boxful的「任意倉」門市服務，整合物流與倉儲的「空間轉移」模式，將物品轉移到郊區、24小時恆溫恆濕的統倉存放，坪效可多5倍以上，因此可以開在蛋黃區一樓店面，更方便民眾使用。除了大安店外，信義店也已開始營運，12月底前更將開出松山店，讓住在房價高漲區域但空間不足的民眾，除了花大錢換屋的選擇外，還可以選擇將空間轉移到外部倉庫，享受更好的居住品質。

Boxful任意倉表示，農曆年底前，凡在大安門市（四維店）預約任意倉，即享1500元優惠價格，等同租用6個月任意倉服務，免費送1個月空間，可收納存放約1坪室內空間的物品。