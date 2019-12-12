親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航公告將停業
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

個人倉儲服務Boxful「任意倉」進駐台北市蛋黃區

2019-12-12 18:10經濟日報 記者彭慧明／即時報導

現代人居住環境狹小，個人租賃的小型倉儲形成新服務。根據財政部統計，2018年自助倉儲的銷售額就將近40億元，為了解決現代人居住環境狹小的問題，新創業者「Boxful任意存」今天宣布推出台灣獨家的「任意倉」，搶進台北市大安信義區一樓店面，易進出、24h可取；並且整合倉儲與物流搬運，線上預約，專人到府收送物品，想要某件物品時，線上預約、最快隔天就可到任意倉門市取用或送到家中，「空間轉移模式」讓租金最多省下26%。

過去的迷你倉服務，由於房地產價格高漲，大多位於城市外圍或者藏在市中心的地下室或2樓以上，物品不方便進出存取。Boxful任意存台灣區總經理許仄偉表示，Boxful的「任意倉」門市服務，整合物流與倉儲的「空間轉移」模式，將物品轉移到郊區、24小時恆溫恆濕的統倉存放，坪效可多5倍以上，因此可以開在蛋黃區一樓店面，更方便民眾使用。除了大安店外，信義店也已開始營運，12月底前更將開出松山店，讓住在房價高漲區域但空間不足的民眾，除了花大錢換屋的選擇外，還可以選擇將空間轉移到外部倉庫，享受更好的居住品質。

Boxful任意倉表示，農曆年底前，凡在大安門市（四維店）預約任意倉，即享1500元優惠價格，等同租用6個月任意倉服務，免費送1個月空間，可收納存放約1坪室內空間的物品。

財政部

延伸閱讀

收購花生用回收車載、囤放紙廠 他點出食安根本...

「紙廠倉庫堆花生？」蔡總統您的一驚可能值24...

蘇治芬、張麗善花生大亂鬥 民眾霧煞煞

農委會保價收購雲林花生 部分農會憂難回本拒跟...

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

贈房給子女 怎麼「稅」才省錢？

2019-12-12 14:38

特斯拉買氣旺 小客車奢侈稅收飆

2019-12-12 00:24

買氣旺 高價車奢侈稅估創高

2019-12-11 23:56

土增稅額 三都高成長

2019-12-11 23:55

前11月稅收 創六個新高

2019-12-11 23:55

跨國企業避風港條款 放寬

2019-12-11 23:48

一次性移轉訂價 留意二點

2019-12-11 23:48

貨品囤國外倉庫 有條件免列收入

2019-12-11 23:48

繼承人開啟保險箱 須國稅局會同點驗

2019-12-11 23:48

分期付款違約 留意發票開立

2019-12-10 23:19

台商新南向 租稅三要點

2019-12-10 23:19

房產多人共同繼承 可分別繳稅與登記

2019-12-10 23:19

銀行買賣央行NCD 營業稅率2%

2019-12-10 23:19

動用喘息服務 也可以列報長照扣除額

2019-12-10 09:45

夫妻離婚列報扶養 共同生活是關鍵

2019-12-09 23:14

公司借款預付利息 應先扣繳貸方所得

2019-12-09 23:14

已獲核定免稅飲料 產製廠商免填稅照

2019-12-09 23:14

顧外勞或在機構做長照 政府直接列扣除額

2019-12-09 14:25

申報長照扣除額 家人自行照顧須動用2.0給付

2019-12-09 14:25

蔡總統：政府跟公股事業共同打造友善職場

2019-12-09 12:38

入住住宿機構90天以上 政府主動核給長照扣除額

2019-12-09 10:52

申請長照扣除額注意 要動用長照2.0服務

2019-12-09 10:52

家遭變故賣房籌錢 適用房地合一優稅

2019-12-08 22:27

總公司合併報營業稅 有條件

2019-12-08 22:27

新聞中的法律／拉高獨董占比的必要性

2019-12-08 22:27

肥咖美籍台人帳戶申報 12日前須完成測試登記

2019-12-06 03:25

凱基銀助司法院建e化平台

2019-12-06 03:25

生技新藥抵稅 留意限制

2019-12-06 03:25
看更多

熱門文章

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

遠航傳停航…旅行業找不到董座張綱維 高層：孤臣無力可回天

2019-12-12 13:40

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

遠航宣布停飛！營運62年大事紀、爭議一次看

2019-12-12 16:08

燦坤高層大地震 董事長、財務長雙雙辭職

2019-12-12 17:56

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36

庫克唱旺AR 台系鏈振奮

2019-12-12 00:30

遠航員工爆興衰始末 五大原因壓垮遠航

2019-12-12 16:05

買了遠航機票怎麼辦？團客、散客、刷卡命運都不同

2019-12-12 16:24

遠航明起停航 華航董事長：環境很不好，很難過

2019-12-12 15:00

鴻海砸逾2,850萬發行45周年紀念悠遊卡 含儲值金送9,500名員工

2019-12-12 11:50

遠航停飛！蕭博仁：旅行社損失上億，民航局負最大責任

2019-12-12 15:58

遠航財務爆發危機 董事長張綱維寫「遺書」

2019-12-12 17:27

遠航停飛 有學者點出關鍵與星宇有關

2019-12-12 17:47

郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

2019-12-11 21:25

遠航停飛 債權銀行合庫銀也找無人

2019-12-12 16:44

遠航董座今年8月大張旗鼓介紹新機隊… 指財務健全

2019-12-12 14:49

股匯齊揚 新台幣盤中升值1角報30.405元

2019-12-12 09:42

尹衍樑兒子尹崇堯掌南山 最快12日定案

2019-12-12 00:14

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

遠航無預警停飛震驚債權銀行 合庫採取債權確保措施

2019-12-12 15:49

運安會2週前赴遠航 張綱維拍胸脯保證公司沒問題

2019-12-12 16:53

遠航虧損停飛 銀行局證實有3家債權銀行

2019-12-12 17:35

遠航倒閉 步復興後塵

2019-12-12 14:43

特斯拉買氣旺 小客車奢侈稅收飆

2019-12-12 00:24

尹崇堯代理南山人壽董座案 遭保險局駁回

2019-12-12 16:50

遠航明起全面停飛 旅行業：停售機票，協助轉團

2019-12-12 14:47

遠航停飛殃及過年返鄉 離島居民崩潰喊：不飛還賣票

2019-12-12 16:47

宏達電：AR、VR產業發展空間大

2019-12-12 00:29

遠航停業 金門機場湧現退票人潮

2019-12-12 15:39

遠航無預警停飛 員工錯愕、氣氛低迷

2019-12-12 16:51

5G競標次日 喊到294億

2019-12-11 23:59

ETF存退休金…二段式操作

2019-12-11 23:43

股匯雙漲 新台幣早盤大升1.01角

2019-12-12 10:29

5G助攻 帶動AR、VR軟硬體商機

2019-12-12 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top