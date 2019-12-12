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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

青安承辦突破1.1兆元 一段式機動利率1.68%夯

2019-12-12 17:19經濟日報 記者林子桓／即時報導

由八大公股銀行配合辦理的青年安心成家購屋優惠貸款，自2010年12月開辦以來，截至11月底，累計核貸288,194戶、核貸金額1兆元1,635億元，其中，今年新增一段式機動利率方案，民眾申辦的比例突破五成，國庫署今（12）日表示，顯見該貸款條件確實滿足民眾多樣態的購屋資金規畫。

為落實整體住宅政策，協助無自有住宅家庭民眾達成安居目標，財政部自99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，由台灣銀行等8家公股銀行配合辦理，提供無自有住宅民眾購屋及換屋優惠貸款，減輕民眾購屋負擔。

財政部國庫署今日召開例行記者會表示，本項貸款推動成效良好，深獲民眾肯定，經報行政院同意四度延長辦理期間至2020年底。截至今年11月底止，撥貸戶數達288,194戶，累計撥貸金額約1兆1,635億元，有效支援民眾購屋安居成家立業需求，落實居住正義，實現住者適其屋目標。

為持續提供優質貸款，本項貸款配合房貸市場滾動檢討修正，108年起新增之一段式機動利率（目前為1.68%），民眾申辦及撥貸比率逐月成長，截至11月底累計核貸8,634戶、核貸金額371億餘元，占比分別為56.36%及54.76%。，顯見該貸款條件確實滿足民眾多態樣之購屋資金規畫。

財政部房貸

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