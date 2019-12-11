一次性移轉訂價 海關兩提醒

財政部日前核釋跨國企業一次性移轉訂價新制將自2020年起實施，海關也配合提出兩提醒，首先跨國企業必須在進口報單上註明清楚，繳納保證金後先行驗放；其次必須在隔年1月底前申報調整後的完稅價格，以補退關稅、營業稅及貨物稅等相關稅費。

跨國企業的子公司間常會也頻繁交易，通常都會事先約定好買賣價格，不過在經貿環境變化下，企業可能會事後調整訂價，以追求集團利益最大化，這就是「移轉訂價」，在符合常規、合理範圍內，移轉訂價是合法的商業行為。

財政部過去針對一次性移轉訂價，是以個案認定，並訂定嚴格標準，但隨著國際經貿越來越頻繁，財政部今年11月發布解釋令放寬規定，只要符合一定條件，跨國企業可在會計年度結束前，進行一次性移轉訂價調整，可一併調整營利事業所得稅、關稅、營業稅及貨物稅。

其中，海關負責課徵關稅，並代徵進口貨物的營業稅、貨物稅，因此關務署也提出相關配套，提醒跨國企業務必要把握相關時程。

關務署提醒，在進口報關階段，必須註記「辦理000 會計年度一次性移轉訂價作業」，並檢具預估商業發票、貨價申報書及進口貨物押款放行申請書，向海關申請繳納保證金先行驗放貨物。

其次營利事業必須在會計年度結束後次年1月31日前，檢送完稅價格核定書、交易合約、正式商業發票等資料，向海關申請核定完稅價格，並有15日補正資料期間，海關會在最晚六個月內核定完稅價格，並據此補徵或退還相關稅費。